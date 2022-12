“Prodiges” : la finale sur France 2 jeudi 29 décembre 2022 (vidéo)

Jeudi 29 décembre 2022 à 21:10, Faustine Bollaert vous proposera de suivre sur France 2 la grande finale de la 9ème saison de “Prodiges”.

Après un Grand Bal de Noël magique, nos virtuoses finalistes se retrouveront pour la grande finale de “Prodiges 2022”. Un somptueux spectacle qui promet une soirée musicale riche en émotions !

Toujours entourés du jury d’exception de l'émission, composé de la danseuse étoile et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, de la soprano Julie Fuchs et du violoncelliste Gautier Capuçon, les finalistes interpréteront les plus grandes œuvres de la musique classique pour tenter de devenir le lauréat dans leur catégorie respective : « chant », « instrument » et « danse ».

Pour sublimer leurs prestations, ils seront à nouveau accompagnés par l’orchestre Divertimento, sous la direction de Zahia Ziouani.

Lequel de nos virtuoses repartira avec le trophée tant convoité de « Prodige de l'année 2022 » ?

Cette prodigieuse finale nous confirmera que le talent n’attend pas le nombre des années.