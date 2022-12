Mika : le concert symphonique à la Philharmonie de Paris sur France 4 vendredi 30 décembre 2022

Vendredi 30 décembre 2022 à 21:10, France 4 rediffusera le concert symphonique de Mika à la Philharmonie de Paris.

Pour ce concert symphonique, Mika revisite son répertoire de musique pop. Accompagné par l'Orchestre national d'Île-de-France et le Chœur Stella Maris, le show promet un moment riche en émotions.

Plus qu’un retour aux sources, ce concert symphonique est un voyage dans l’histoire intime de son auteur, compositeur et interprète. Un voyage au cours duquel se rencontrent plusieurs genres, plusieurs cultures. Un voyage comme Mika sait les créer, guidé par sa curiosité, sa sensibilité et son envie de casser les codes. C’est aussi un hommage à sa mère, à la fois exigeante et tendre et qui a su tracer pour son fils le chemin de la réussite avec un précieux conseil : « rester soi-même ».

Mika sait métamorphoser son répertoire. Il a déjà fait ses preuves dans ce genre d'exercice. La première fois, en 2015 à Montréal, avec l'Orchestre symphonique de Montréal, puis en décembre 2020 à Versailles, avec l'Orchestre de l'Opéra Royal. Et on ne sait plus très bien si c'est le chanteur pop qui revisite de la musique classique ou si c'est un artiste lyrique qui réinterprète de la chanson pop.

Sur la scène internationale, Mika est un musicien à part. Et ceux qui savent ressentir l'énergie qu'il dégage peuvent dire qu'il déborde de générosité. Cette générosité propre aux artistes qui se donnent entièrement, sans rien attendre en retour.