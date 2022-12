La 33ème édition des “Mandrakes d’or” sur C8 dimanche 1er janvier 2023

Dimanche 1er janvier 2023 à 21:15, C8 vous invite à la 33ème édition de remise des “Mandrakes d’or” présentée par Maxime Guény et Charlotte Bermond.

Comme chaque année, les plus grands magiciens du moment viennent de tous les pays du monde pour recevoir l’Oscar de la Magie : le Mandrake d’or. Cette année encore, ce rendez-vous incontournable de l’Art Magique, présenté par Maxime Guény et Charlotte Bermond vous réserve bien des surprises !

Magiciennes et magiciens ont fait briller leurs baguettes pour vous faire rêver à coups de grandes illusions, manipulation, humour, mentalisme et émerveillements… Avec la participation du champion du monde de manipulation, tout juste nommé au Canada en juillet dernier : Artem.

Avec : Rudy Coby, l’homme aux 4 jambes ; la Magicienne stylée, Hollie England ; Vincent C et ses délires magiques ; Raymond Crowe, l’homme aux 1000 talents ; Kevin Micoud, le mentaliste 2.0 ; Mag Marín, la troupe espagnole et ses grandes illusions ; Fabien Olicard, le célèbre youtubeur et Ennio Marchetto, l’incroyable Italien et ses costumes en papier.

Avec la participation exceptionnelle de : Lucienne Renaudin Vary, Anthony Kavanagh, Raphael Mezrahi, Cerise Calixte, Charlotte Hervieux, Maurice Douda et Cali.