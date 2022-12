“Nuit de l'Outre-Mer 2022” à l'Accor Arena sur France 4 samedi 31 décembre 2022

Samedi 31 décembre 2022 à partir de 21:10, France 3 diffusera le concert “Nuit de l'Outre-Mer 2022” qui s'est déroulé à l'Accor Arena de Paris Bercy.

Prévu le 17 avril 2021, il aura donc fallu attendre plus d’un an et demi pour faire revivre cet événement incontournable de la musique caribéenne.

Ce programme témoigne de l’excellence française de générations d’artistes d’Outre-mer emmenés par l’énergie et la ferveur dégagées par les dizaines de milliers de personnes qui ont envahi l’Accor Arena de Bercy le 19 novembre dernier dans une ambiance chaleureuse.

Un film de 90 minutes de Patrick Savey avec des invités exceptionnels : Xman, Marvin, Slaï, Soca Boys, Franky Vincent, T Cice, Milca feat Yoan, T Kimp Fee, Were Vana, Lucinaïs Jean, Jean-Marc Ferdinand, Holly G & Arendi.