“Cauchemar en cuisine” à Plaintel sur M6 lundi 2 janvier 2023 sur M6 avec Philippe Etchebest (vidéo)

Lundi 2 janvier 2023 à 21:10 sur M6, Philippe Etchebest prend la direction des Côtes d'Armor en bretagne dans ce nouvel inédit de “Cauchemar en cuisine” dans lequel il va intervenir dans un restaurant en grande difficulté situé à Plaintel.

Dans ce numéro inédit de “Cauchemar en cuisine”, Philippe Etchebest débarque en Bretagne, au cœur des Côtes-d'Armor à Plaintel, dans l’établissement de Jean-François.

En reconversion après une carrière passée sur les routes, celui-ci est à la tête d’un restaurant ouvrier et routier depuis 4 ans et, apparemment, il est dans une situation tellement difficile qu’il a du mal à retenir ses larmes...

Et pourtant, une fois n’est pas coutume, à son arrivée, le chef a découvert un restaurant rempli de monde ! Sur place, il est tombé sous le charme de « Darling » la femme de Jean-François, une patronne super accueillante qui sait diriger une équipe bien rodée et professionnelle ! Et, comble de l’ironie, le chef a même fait un bon déjeuner, jusqu’à se demander pourquoi le patron de ce restaurant a sollicité son aide.

Mais très vite, les choses ont pris une toute autre tournure et le chef Etchebest a fini par découvrir le fin mot de l’histoire…