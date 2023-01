“La meilleure boulangerie de France” saison 10 sur M6 à partir du lundi 2 janvier 2023

À partir du lundi 2 janvier 2023, Norbert Tarayre, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais vous donnent rendez-vous chaque jour de la semaine à 18:35 sur M6 pour la saison 10 de “La meilleure boulangerie de France”.

Le tour de France le plus gourmand de la télévision repart pour une nouvelle saison. Et pas des moindres puisqu’il s’agit de la 10ème saison !

10 ans déjà que notre jury parcourt les routes de France à la recherche des meilleurs artisans boulangers, ceux qui vous régalent jour après jour de leurs bons pains, de leurs gourmandes viennoiseries et de leurs succulentes pâtisseries. 10 ans à regarder évoluer les pratiques boulangères, avec ses nouvelles tendances mais aussi avec son retour permanent aux terroirs et aux recettes ancestrales. 10 ans que “La meilleure boulangerie de France” récompense le plus talentueux d’entre eux !

Au programme de cette 10 e saison : des dégustations de produits boulangers absolument incroyables, la découverte des plus jolis endroits de l’hexagone, connus et moins connus, et bien sûr de la bonne humeur avec votre jury préféré.

A vos fours, à vos pétrins, “La meilleure boulangerie de France” débarque lundi sur M6...

Une nouvelle jurée qui ne vous laissera pas sur votre faim

Cette année, ce ne sont pas deux mais trois jurés qui vont prendre la route de la gourmandise. Aux côtés du légendaire MOF boulanger Bruno Cormerais et du talentueux chef cuisinier Norbert Tarayre arrive l’expérimentée cheffe pâtissière Noëmie Honiat.

Amoureuse depuis toujours de la gastronomie et du terroir, cette pâtissière de formation exerce aussi le métier de cheffe cuisinier et de traiteur à Villefranche- de-Rouergue en Occitanie. C’est donc avec plus d’une corde à son arc d’experte culinaire que Noëmie débarque avec son sourire, sa bienveillance et toujours beaucoup d’entrain dans cette appétissante aventure. À bord de la voiture de “La meilleure boulangerie de France”, la voilà embarquée pour un tour de France des meilleurs établissements boulangers.

Toujours du pain sur la planche pour Norbert !

utre nouveauté de la saison : Norbert Tarayre va désormais challenger tous les jours les boulangers en compétition autour du “défi de Norbert”. Il partira chaque jour à la recherche d’un produit local d’exception auprès d’artisans et de producteurs qui mettent en valeur leur terroir, et mettra aux défis les boulangers de magnifier ce produit dans une création boulangère.

Norbert partira également à la rencontre d’anciens boulangers participants qui vont, eux aussi, défier les boulangeries de cette saison.

En bonus cette année, l'île de la Réunion

Si on vous dit nature verdoyante, rougail saucisses et Piton de la Fournaise, à quoi pensez-vous ? Vous l’avez sans doute deviné : pour la première fois, le jury s’est rendu à La Réunion pour découvrir les meilleures boulangeries de l’Île...