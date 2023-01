“Les reines de la route” : la saison 3 débute sur 6ter jeudi 5 janvier 2023 (vidéo)

Jeudi 5 janvier 2022 à 21:05, “Les reines de la route” feront leur retour sur 6ter pour une 3ème saison inédite. Deux épisodes seront diffusés pour cette première soirée.

Pour cette nouvelle saison, les Reines vont vous faire vibrer aux commandes de machines inédites, toutes plus impressionnantes les unes que les autres et effectuer des chargements et déchargements aussi complexes que spectaculaires.

Pour la première fois dans Les Reines de la route, découvrez le quotidien de conductrices au volant d’un porte-char en convoi exceptionnel ou d’un imposant camion grue, mais également l’aventure d’une routière partie en double convoi avec sa patronne…

21:05 Épisode 1

La pétillante Rasha se lance dans un véritable défi vers la Dordogne. Au programme, petites routes de campagne et manutention de charges lourdes.

Romane s’apprête à parcourir la France du Nord au Sud avec son porte-voiture.

Frédérique, l’entrepreneuse-camionneuse, gère sa société de transport tout en conduisant un convoi exceptionnel.

Dans son tout nouveau camion, Béatrice va devoir réaliser plusieurs aller-retour entre Nice et Marseille au milieu de la circulation dense de la côte d'Azur. Dans la forêt allemande, Leïla débute une nouvelle mission de nuit. Un challenge l’attend pendant son chargement : l’utilisation d’une grue.

22:05 Épisode 2

Clothilde se dirige vers le sud et elle a un timing assez tendu. Cette course contre la montre vire au cauchemar lorsqu’elle se trompe de route.

Lexie et sa nouvelle patronne Janina embarquent pour une aventure inédite : un chargement dans un aéroport international.

Sarra empreinte les routes italiennes pour gagner de temps.

Frédérique continue sa mission convoi exceptionnel à travers la Bretagne : elle doit livrer de massives machines de terrassement.

Émilie débute une mission inédite : le transport de cuves en béton. Ce chargement exceptionnel requiert une sécurité accrue et une manutention réglée au millimètre.