“Caméra Café” : Yvan Le Bolloc’h et Bruno Solo parlent de la soirée spéciale sur M6 le 24 janvier 2023

À l'occasion du 20ème anniversaire de la diffusion de la série courte “Caméra Café”, M6 proposera une soirée spéciale mardi 24 janvier 2023 à partir de 21:10 dans laquelle Jean-Claude et Hervé vont reprendre leurs habitudes à la machine à café...

Diffusée pour la première fois sur M6 le 3 septembre 2001, “Caméra café” a été, et reste, un marqueur fort de l’identité M6.

Avec en moyenne 3.2 millions de téléspectateurs chaque soir, les aventures de Jean-Claude Constant (Yvan Le Bolloc’h) et Hervé Dumont (Bruno Solo) ont vite trouvé leur place dans les habitudes télé des Français. 20 ans après, ils se retrouvent…

Comment est venue l’idée de faire un unitaire sur les 20 ans de “Caméra Café” ?

Bruno Solo : L’idée nous est venue de façon assez évidente. Car s’il y’a bien un anniversaire qu’on retient dans une existence, c’est celui des 20 ans… que certes les moins de 20 ans ne peuvent pour l’instant pas connaître… Depuis un petit moment, nous nous disions qu’il serait plutôt légitime qu’une série inscrite dans son époque, comme l’était du temps de sa diffusion “Cam’Caf”, revienne sur ces 20 dernières années, au regard de tout ce que nos sociétés ont traversé, encaissé et subi ! Et ce avec le ton caustique et humoristique qui a toujours été notre marque de fabrique ! Parler de tous ces événements au travers de nos personnages nous semblait une bonne idée !

Yvan Le Bolloc’h : Parce que le public de “Caméra Café” que l’on croise dans la rue, au rayon bricolage, dans le train ou chez le boulanger nous remercie souvent pour les barres de rire d’antan et demande toujours, avec l’oeil qui frise, quand on remet ça. Il est chouette notre public ! Parce qu’il ne faut jamais oublier la joie simple qu’ont les acteurs à jouer la comédie “qui plus outre”, comme dirait Jean-Claude Convenant, quand il s’agit d’endosser des personnages qu’ils ont façonnés, perfectionnés, patiemment construits au fil du temps… Parce qu’avec cette série, Bruno Solo, Alain Kappauf et moi, avons créé une deuxième famille. Qu’il s’agisse des acteurs ou des auteurs, nous avons toujours un grand plaisir à nous retrouver. Et parce que 20 ans après le début de la série, si le monde du travail a subi des bouleversements majeurs (télétravail, ubérisation), il n’en demeure pas moins traversé par la peur du chômage et du déclassement, tout comme Hervé et Jean-Claude.

À quoi doit-on s’attendre dans ce nouvel opus ?

Bruno Solo : On va découvrir comment Jean-Claude et Hervé, et tous leurs collègues ont traversé ces moments, parfois avec panache, mais la plupart du temps en se les prenant de pleine face sans pouvoir trop faire autre chose que les constater plus que de les accompagner !

Yvan Le Bolloc’h : “Caméra Café : 20 ans déjà” c’est le point de vue des employés d’une PME de province sur 20 ans d’histoire à la française soit 90 minutes de fiction inédite ! Avec Maéva Capucin, Jeanne Bignon, Hervé Dumont, Jean-Claude Convenant, Sylvain Muller et tous les collègues de Geugène.

Comment vous êtes-vous répartis les rôles sur cette fiction ? (écriture, réalisation, musique...)

Bruno Solo : Pour l’écriture, nous avons tout simplement regardé avec nos auteurs historiques les événements du monde qui ont marqué et impacté nos quotidiens depuis 20 ans et une fois listés, il s’est agi de retenir ceux qui nous semblaient les plus inspirants et plus susceptibles d’être traités avec humour et (im)pertinence.

Yvan Le Bolloc’h : À propos de l’écriture du scénario, Bruno Solo, Alain Kappauf et moi avons défini un cadre narratif avec l’élément déclencheur que vous découvrirez au tout début du film ainsi qu’une pirouette de fin. Puis nous avons réuni le canal historique des auteurs de “Caméra Café” ceux qu’on appelle “Les frangins” ! Alexandre et Jérôme Apergis, Frédéric et Jordi Le Bolloc’h nous ont proposé un premier traitement le 7 octobre 2020. Deux ans plus tard, le mardi 20 février 2022 Hervé et Jean-Claude rallumaient la machine à café. Je m’en souviens très bien parce que je sortais d’une opération douloureuse de la hanche, Bruno a dû se démultiplier sur le plateau pour parer cette défaillance, et je le remercie encore. Qu’il est chouette ce Bruno !

Un petit mot sur la musique du générique ?

Yvan Le Bolloc’h : En ce qui concerne la bande originale, avec mes collègues musiciens (Xavier Sanchez, Bernard Menu), nous tenions à clore le film. Nous avons fait des propositions à Bruno Solo et Alain Kappauf et nous nous sommes accordés sur “Más, más”, un reggaeton sorti en mars 2022 et qui figurera en bonne place sur le 4ème album de Ma guitare s’appelle Reviens.

Interview extraite du dossier de presse M6.