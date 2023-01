Olivia Ruiz aux Bouffes du Nord sur France 4 lundi 9 janvier 2023 (vidéo)

Lundi 9 janvier 2023 à 22:20, France 4 vous proposera de voir ou de revoir le concert d'Olivia Ruiz aux Bouffes du Nord capté par Arthur Cemin.

Olivia Ruiz est une artiste protéiforme. Vous l'avez découvert jeune femme débordante d'énergie scénique et malicieuse "femme chocolat". Mais l'artiste a grandi, et à chaque âge ses préoccupations. Dans son spectacle, Bouches cousues, joué au Théâtre des Bouffes du Nord, Olivia Ruiz renoue avec ses origines espagnoles.

Depuis cette année 2006 qui l'a couronnée auteure-compositrice-interprète, Olivia Ruiz n'a cessé de multiplier les moyens d'expression. Elle cherche. Elle expérimente. Elle apprend.

Elle tisse fil à fil son lien à son histoire : "Voilà ce qui me hante. Depuis toujours. L'héritage. Le muet, le silencieux, le pudique, le secret, le non-dit, le moche, le beau, l'évident, le flagrant, le généalogique, le génétique, l'historique, le géographique. L'héritage qu'on reçoit et celui que l'on offre, celui qu'on subit et celui qui nous forge, le vrai et le fantasmé, celui qui nous aide et celui qui nous pèse."

L'actualité résonne chez Olivia Ruiz. Parce qu'elle y voit une répétition de l'histoire. Des histoires qui ont emprisonné les siens, qui en emprisonnent d'autres aujourd'hui encore.

Dans ce spectacle, accompagnée de quatre musiciens multi-instrumentistes, Olivia Ruiz interprète ses chansons en français mais également des textes en espagnol avec des standards révolutionnaires sud-américains, des chants mêlés de douleur et d'espoir pour comprendre sa propre histoire familiale.