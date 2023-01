Tom Villa “Les nommés sont… ” en direct de Bobino sur TMC mercredi 11 janvier 2023

Mercredi 11 janvier 2023 à 21:25, TMC diffusera en direct de Bobino le spectacle de Tom Villa “Les nommés sont… ”. 1h30 de rires : sucré salé, aigre-doux, qui pourra titiller, surprendre, sans jamais choquer gratuitement.

Le 11 janvier, les fêtes seront passées, et pourtant il reste un dernier cadeau sous le sapin… Juste avant que le sac à sapin vienne emballer votre conifère, Tom Villa jouera son dernier spectacle “Les nommés sont… ” en direct de Bobino.

Un one-man-show qui prend la forme originale d’une cérémonie de remise de prix, mais en plus court et en plus drôle. Il y aura des prix, des nommés, un gagnant qui ouvre sur un sketch avec un thème bien précis.

Comme dans toutes les cérémonies, il y aura aussi le moment de rendre hommage à nos chers disparus, mais si vous sortez les mouchoirs, ce sera pour sécher vos larmes de rires.

Tom Villa a voulu faire de cette soirée un évènement unique. Avec des amis, des guests, qui viendront, sur scène, chercher des prix, un président d’honneur et d’autres juste venus partager un bout de scène le temps d’un soir.

En direct de Bobino, salle mythique parisienne qui fut la scène de prédilection de Georges Brassens, première grosse scène d’Edith Piaf et dernière scène de Joséphine Baker. C’est dans cette salle que Tom Villa a décidé de donner rendez-vous aux Parisiens et aux Français derrière leur écran, sans la moustache, ni la jupe de bananes, mais avec son plus beau smoking qu’il sortira du pressing juste pour l’occasion.

Venez assister à la cérémonie la plus drôle de l’année, bien installés dans votre canapé !