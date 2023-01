"L'agence : l'immobilier de luxe en famille" sur TMC : la saison 3 démarre jeudi 12 janvier 2023 (vidéo)

Jeudi 12 janvier 2023 à 21:25, TMC débutera la 3ème saison inédit de "L'agence : l'immobilier de luxe en famille" dans laquelle notre famille va faire face à de nouveaux défis.

L’agence revient pour une nouvelle saison, dans le quotidien de notre famille d’agents immobiliers de luxe : Sandrine et Olivier, les parents, Martin, Valentin, Louis, Raphaël, les 4 fils, et Majo, l’irrésistible grand-mère, sans oublier les compagnes et les enfants de cette incroyable famille.

Ont-ils scellé leur partenariat avec Daniel Daggers ? Quels nouveaux biens extraordinaires nos agents vont-ils nous faire découvrir ?

En quelques mois, l’agence a pris une ampleur inattendue. Les recrutements se sont multipliés, quant aux affaires, elles se sont développées, en province mais aussi à l’étranger.

Une réussite qu’il faut réussir à gérer. Entre les nouveaux agents dans la France entière, Raphaël rejoignant l'entreprise familiale en apprentissage et les clients du monde entier toujours plus intransigeants, la pression ne cesse de croître et l’harmonie familiale est mise à rude épreuve.

L’Agence propose cette saison des biens encore plus exceptionnels : de Saint-Tropez à Stockholm, en passant par la Corse, Londres, le Brésil, avec toujours, bien sûr, les quartiers les plus prestigieux de Paris (un penthouse à Montmartre avec la plus belle vue de Paris, un loft de style new-yorkais etc !). Mais aussi nouveauté de cette saison : des biens atypiques comme la maison la plus haute de Marseille, une maison bulle près de Lyon, une propriété entièrement écolo à 50 km de Paris, ou encore un incroyable palais vénitien dans le sud de la France.

Cette saison, ce sont aussi de nouvelles rencontres exclusives. Alphonse Aréola, le célèbre gardien de but de l’équipe de France de football, qui joue dans un club londonien, fera appel à leur talent pour trouver la maison de ses rêves dans la capitale britannique. L’acteur François Berléand leur demandera de trouver un acquéreur pour sa maison secondaire dans le Pays basque ; une mystérieuse comédienne fera appel à Martin pour estimer son bien totalement atypique.

Ils sont une famille ordinaire au service de personnes et de lieux extraordinaires.

Cette année encore, ils devront rester soudés pour affronter les nombreux dilemmes personnels et professionnels qui les attendent. Car une grande nouvelle pourrait bien tout changer…