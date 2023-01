“Les reines de la route” : les épisodes 3 & 4 sur 6ter jeudi 12 janvier 2023 (vidéo)

Jeudi 12 janvier 2022 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la 3ème saison de la série documentaire "Les reines de la route".

Dans cette nouvelle saison, les Reines vont vous faire vibrer aux commandes de machines inédites, toutes plus impressionnantes les unes que les autres et effectuer des chargements et déchargements aussi complexes que spectaculaires.

Pour la première fois dans Les Reines de la route, découvrez le quotidien de conductrices au volant d’un porte-char en convoi exceptionnel ou d’un imposant camion grue, mais également l’aventure d’une routière partie en double convoi avec sa patronne…

21:05 Épisode 3

Béatrice continue sa mission "déchets industriels" et part en direction de Monaco. Cette ville est un défi parce que la livraison est souterraine, elle doit donc passer par des tunnels étroits que beaucoup de routiers redoutent.

Nathalie débute un périple dans l’ouest de la France qui nécessite un usage de son « jouet » favori : sa grue de chargement. L’objet de ce voyage : des modules sanitaires pour chantier.

Après un arrêt dans un relais routier, Rasha repart sur les route de Dordogne où elle manque de tuer un « bambi ».

Après avoir chargé du bois, Leïla se dirige vers la scierie la plus importante de Belgique. Le déchargement est impressionnant car le camion bouge beaucoup.

Clothilde est en retard pour sa livraison à cause d'un bouchon d'autoroute. Ceci lui vaut de petites déconvenues avec les clients successifs.

22:05 Épisode 4

Émilie continue sa route vers le Pays basque avec un chargement de 22 tonnes qui entraîne des difficultés pratiques.

Pour arriver au Havre, Romane doit passer par le pont de Normandie qui est un vrai défi pour les camions. Mais le long chemin offre une récompense : elle dédicace un poster pour une jeune téléspectatrice chez son dernier client normand.

Frédérique continue sa mission en convoi exceptionnel. Sur les petites routes, sa faible vitesse de circulation provoque un bouchon.

Sarra poursuit son périple sur les routes italiennes toujours de très bonne humeur. Elle s’accorde des moments de pause bien mérités avant de rejoindre son client.

Lexie et Janina roulent en double convoi sur les routes allemandes. Elles sont confrontées à des contraintes horaires inflexibles : elles doivent impérativement stopper leurs camions avant minuit pour ne pas être en infraction.