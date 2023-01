"Oh ! Biz'art" : Nouveau programme court sur France 2 avec Stéphane de Groodt

À partir du 22 janvier 2023, retrouvez chaque dimanche soir à 21:00 sur France 2 "Oh ! Biz'art", une virgule culturelle de 2 minutes présentée par Stéphane de Groodt.

"Oh ! Biz'art" est aussi bénéfique que divertissant. C’est un nouveau regard sur l’art pour les téléspectateurs : un rendez-vous autour de la culture artistique pour les curieux, un petit plaisir pour les érudits, ou encore une découverte pour les plus jeunes.

Après D’art D’art et Ouh là l’art !, France Télévisions propose une nouvelle émission consacrée à l’art : "Oh ! Biz'art".

Écrit et incarné par Stéphane de Groodt, "Oh ! Biz'art" est une petite traversée de l’histoire de l’art. Ce programme retrace l’art par les motifs au travers de 7 œuvres. Comme la main, des grottes de Cuevas de las Manos jusqu’au West Side Hand de JR ; le baiser, du baiser d’Eraste et Eromène jusqu’au baiser sensuel de Pierre et Gilles ; le rouge, du bison rouge d’Altamira jusqu’au ballon de Banksy…

Chaque épisode s’achève par une sélection d’expositions temporaires en France et en outremer pour valoriser le patrimoine culturel des musées. C’est un rendez-vous pensé comme une virgule culturelle divertissante et singulière, une petite respiration avant le film du dimanche soir.

Les thèmes des premiers épisodes : Le baiser, Le rouge, Le vent, Les fesses, Le chat, La Lune, Les seins, Le lit, La chevelure, Le livre, Le sourire, Le muscle, La pomme, Les mains, Le bleu...