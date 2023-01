Le concert de Youssou N'Dour au Bataclan à revoir sur France 4 lundi 16 janvier 2023

Lundi 16 janvier 2023 à 21:10, France 4 rediffusera le concert de Youssou N'Dour capté au Bataclan en 2016.

En 2016, Youssou N'Dour lançait son album "Africa Rekk". Il y chantait ses engagements pour l'avenir de l'Afrique, dénonçant les injustices et les violences.

Les 18 et 19 novembre 2016, Youssou N'Dour était en concert avec son groupe l'Etoile de Dakar, pour fêter la réouverture du Bataclan, dévasté après les attentats du 13 novembre 2015.

« On n'oublie pas les innocents qui sont tombés». « Après la bêtise humaine, la musique vient toujours. Beaucoup de gens ont compris que la musique est une langue. Nous vivons des problèmes, mais on ne baisse pas les bras et on n'oublie pas les innocents qui sont tombés. »

Youssou N'Dour est accompagné sur scène par : Angélique Kidjo (chant), Assane Thiam (tama), Mbaye Dieye Faye (percussions), El Hadj Faye (percussions), Abdoulaye Lo (batterie), Papa Oumar Ngom (guitare rythmique), Moustapha Gaye (guitare solo), Thierno Sarr (basse), Alain Oyono (saxophone), Moustapha Baidy Faye (claviers), Ibrahima Cisse (clavier), Moussa Sonko (danse), Birame Dieng (choeurs), Suadu Diaw (choeurs), Cali Kamga (choeurs).