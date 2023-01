“Qui veut être mon associé ?” : 3ème numéro sur M6 mercredi 18 janvier 2023 (vidéo)

Mercredi 18 janvier 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le troisième numéro de la 3ème saison de “Qui veut être mon associé ?”. Voici ce qui va se passer dans cette émission...

Ils viennent de la France entière, ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce, et ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise.

Certains en sont aux prémices alors que d’autres vivent déjà de leur projet. Mais à tous, il manque pourtant un élément crucial : de l’accompagnement, des conseils et un financement pour aller au bout de leur rêve.

Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 investisseurs reconnus, pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie.

Dans ce troisième numéro :

Blind test. Blint test a été créé par trois amis désireux de faire connaitre une expérience musicale au plus grand nombre. C’est un concept unique au monde puisque grâce à Mikael, Antoine et Augustin vous pourrez vous retrouver entre amis pour tester vos connaissances musicales ! Les investisseurs se prendront-ils au jeu ?

Lapee. C’est en étant architecte lors d’un festival que Gina a eu l’idée d’un urinoir féminin, trop lasse de voir les files d’attentes interminables. Avec son co-fondateur Alexander, Gina ne se limite plus à l’évènementiel désormais puisque ”Lapee” est présente dans certains pays en développement afin d’améliorer l’accès aux sanitaires dans les écoles, les camps de réfugiés et les espaces publics.

Resap. Daphné et Mona se sont rencontrées lors de leurs études d’ingénieur et très rapidement elles ont voulu entreprendre ensemble. Le confinement a été un déclic et leur a permis de lancer RESAP, une marque qui a pour objectif de démocratiser l’upcycling dans l’univers de la mode. Ainsi la marque créée de nouveaux produits et services à partir de vêtements de seconde main ou de vêtements défectueux.

Fruggies. Valérie et Florent sont les fondateurs de Fruggies, ce duo atypique, mère et fils est animé par la volonté de créer une nouvelle manière de penser à sa consommation quotidienne de fruits et légumes en la rendant plus facile, plus rapide mais surtout plus écologique. Fruggies veut rendre les fruits et légumes accessibles à tous et sur toutes les formes grâce au procédé utilisé par les astronautes et la NASA la lyophilisation qui permet de conserver les qualités nutritionnelles.

Tonton Pierrot. Tonton Pierrot souhaite développer ses propres magasins de bonbons… Après 28 ans d’existence et d’activité dans la production, ils veulent se rapprocher de vous ! Tonton Pierrot & son fils proposent des boutiques (franchises) afin que vous puissiez vous envoler dans une ambiance fantastique ; un véritable voyage sensoriel dédié au plaisir du palais, mais aussi des yeux.

En seconde partie de soirée :

Retrouvez deux autres face à face avec les entreprenneurs :

Boarding glasses. Créée par deux frères, Antoine et Renaud, Boarding Ring est une société à l’origine des Boarding Glasses, des lunettes uniques en leur genre pour solutionner le problème du mal des transports. Munies d’un gel agissant directement sur le dérèglement de votre oreille interne, ces lunettes ont déjà fait leurs preuves et cherchent à se développer avec le lancement d’une nouvelle gamme, 100% dédiée aux enfants. Parviendront-ils à récolter les fonds nécessaires ?

Nanaba. Repérée par Google qui l’a récemment intégrée à son Google Incubator, Nanaba est une application mobile visant à bousculer les habitudes de consommation numérique de nos enfants et adolescents. Son concept : un bloqueur d’applications ne pouvant être levé que par la réalisation de quiz éducatifs, choisis par les parents et conçus intégralement par des professeurs de l’Éducation Nationale. Une solution innovante pour transformer le temps d’écran de nos plus jeunes en temps de révisions scolaires et en faire de véritables petits génies. Nos investisseurs soutiendront-ils cet ingénieux projet ?

Nous irons aussi à la rencontre de deux participants mémorables de la saison dernière, qui malgré des dénouements divers, poursuivent courageusement leur ascension : Pap&Pille et Unbottled.

Soutenus par “cheval bavard”, Jean-Pierre Nadir, “cheval fou” Raibed et Fatiha étaient repartis il y a un an avec un investissement à hauteur de 300 000 euros. Que sont-ils devenus aujourd’hui et où en sont leurs surprenantes billes de biscuit ? Entretien avec l’une des plus belles success stories de cette 2e saison, auréolée d’une rencontre avec le Président Emmanuel Macron en personne !

Leur projet de cosmétiques solides avait pour objectif de métamorphoser nos salles de bain. Mais l’offre de Delphine André ne les avait finalement pas convaincus de poursuivre avec un de nos investisseurs. Que deviennent Benjamin et Sarah depuis leur participation à l’émission ? Ont-ils réussi à trouver un nouveau business angel capable d’emmener Unbottled dans tous les foyers de France ?