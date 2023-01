"Basique : le concert" de Gauvain Sers à revoir sur France 4 mercredi 18 janvier 2023 (vidéo)

Mercredi 18 janvier 2023 à 23:40, France 4 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de "Basique : le concert" consacré à Gauvain Sers et réalisé par Julien Faustino.

Gauvain Sers, jeune chanteur-compositeur originaire de la Creuse continue de faire vibrer le paysage musical français avec ses textes aussi bien intimes que socialement engagé. Il poursuit sa fulgurante ascension, après avoir reçu deux disques de platine pour ses deux premiers albums.

C'est avec sa casquette en velours côtelé, que notre artiste s'est emparé de la scène de Basique, le concert pour nous partager son amour des mots à travers sa musique fédératrice.

Gauvain Sers, accompagné de sa guitare et de son équipe de musiciens soudés et complices, interprétera des chansons de son dernier album comme le titre éponyme "Ta place dans ce monde" ou encore "Sentiment étrange". Il fera un saut dans le passé avec la chanson phare de son premier album "Pourvu" et évidemment son tube "Les oubliés".

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Nous serons plongés au coeur d'une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, Gauvain Sers évoluera au sein d'une mise en scène à son image, aussi brillante que chaleureuse. Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d'être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.