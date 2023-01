"Les reines de la route" : Le 5ème épisode diffusé sur 6ter jeudi 19 janvier 2023 (vidéo)

Jeudi 19 janvier 2022 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de la 3ème saison de la série documentaire "Les reines de la route".

Dans cette nouvelle saison, les Reines vont vous faire vibrer aux commandes de machines inédites, toutes plus impressionnantes les unes que les autres et effectuer des chargements et déchargements aussi complexes que spectaculaires.

Pour la première fois dans Les Reines de la route, découvrez le quotidien de conductrices au volant d’un porte-char en convoi exceptionnel ou d’un imposant camion grue, mais également l’aventure d’une routière partie en double convoi avec sa patronne…

Épisode 5

Beatrice en est au dernier aller-retour de sa mission "déchets industriels". Le chargement de copeaux de bois est très physique mais elle est récompensée en fin de journée par des retrouvailles avec sa meilleure amie.

Émilie s’apprête à décharger les cuves de béton chez un client à Cibourg. Elle y est confrontée à un problème majeur : son camion ne passe pas dans les toutes petites rues, ce qui provoque de grosses tensions.

Clothilde est en mission de livraison d’ustensiles de cuisine. Malheureusement, elle s’aperçoit sur la route qu’il lui manque une partie de son chargement, elle va devoir rendre des comptes à son patron.

Nathalie livre des modules préfabriqués dans un festival de rock. Sa mission accomplie, elle profite d’un moment convivial avec ses collègues masculins.

Au cours de sa mission grumier, Leïla se rend compte qu’un câble de freinage a brûlé et doit retarder ses livraisons le temps de régler son problème mécanique.

Après la diffusion de cet épisode inédit, 6ter vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes des précédentes saisons.