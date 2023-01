"Femme, vie, liberté" : Le concert de soutien au peuple iranien sur France 4 vendredi 20 janvier 2023

Capté au Trianon en décembre dernier, le concert de soutien au peuple iranien "Femme, vie, liberté" sera diffusé sur France 4 vendredi 20 janvier 2023 à partir de 21:10.

Des artistes, des intellectuels, iraniens, français et de toutes nationalités conjuguent leurs talents pour un plateau exceptionnel réuni par le collectif Barâyé en soutien au peuple iranien.

Après Londres, New York, Berlin… Paris se mobilise pour une grande soirée-concert “Femme, vie, liberté” !

Par leur audace, leur courage, leur détermination, toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes, tous les hommes qui se joignent à leur combat nous offrent une formidable leçon d’espoir et de liberté.

Quelques artistes présents :

Roya Arab, Arthur H, Keyvan Chemirani, Imany, Mina Kavani, Mamani Keita, Souad Massi, Yaël Naïm, Aïda Nosrat, Barbara Pravi, Mashal Arman & the Kaboul orchestra, Arat Kilo, Aaron,...

Avec des textes lus par :

Laure Adler, Adeline Baldacchino, Barbara Cassin, Marie Darrieussecq, Dany Laferrière, Camille Laurens, Alain Mabanckou, Edgar Morin…

Le collectif Barâyé (dont le nom fait référence à la composition de Shervin Hajipour, le musicien ayant réalisé l’hymne dorénavant célèbre du soulèvement iranien) s’est spontanément constitué début octobre 2022 avec un désir commun : relayer la voix des Iranien·ne.s dans leur combat pour la liberté. Le collectif Barâyé organise des événements culturels afin de sensibiliser et informer l’opinion publique française et rassembler les soutiens pour la cause iranienne.

La soirée a mobilisé une belle équipe engagée autour d’un même objectif : faire entendre et porter haut l’espoir du peuple iranien.