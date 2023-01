"Qui veut être mon associé ?" : 4ème numéro sur M6 mercredi 25 janvier 2023 (vidéo)

Mercredi 25 janvier 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 4ème numéro de la 3ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici ce qui va se passer dans cette émission...

Ils viennent de la France entière, ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce, et ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise.

Certains en sont aux prémices alors que d’autres vivent déjà de leur projet. Mais à tous, il manque pourtant un élément crucial : de l’accompagnement, des conseils et un financement pour aller au bout de leur rêve.

Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 investisseurs reconnus, pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie.

Dans ce quatrième numéro :

Un investisseur exceptionnel pour cette soirée.

Dans cet épisode le champion du monde Blaise Matuidi vient se mêler à la bataille que mène chaque semaine les investisseurs ! Étant à la tête de son propre fond d’investissement « Origins » grâce auquel il a déjà investi dans de nombreuses start-up, il n’en est pas à son coup d’essai. Ayant toujours été intéressé par le monde de l’entreprenariat vous pourrez voir qu’il est déjà chevronné et à l’esprit bien affuté sur ce qu’il recherche. Ce n’est donc pas surprenant qu’il échange son maillot au profit de son costume d’investisseur. En sortira-t-il aussi victorieux qu’en 2018 ?

Vous découvrirez dans l'émission :

Floatee. Philippe et Thibaut, 2 amis ingénieurs, ont développé un tee-shirt anti-noyade et anti-UV qui se transforme automatiquement en gilet de sauvetage en moins de 3 secondes en cas d’immersion dans l’eau. De quoi palier aux drames des noyades infantiles et rassurer les parents lorsque les enfants sont hors de l’eau.

Circle Sportswear. Romain, Solène et Martin sont venus présenter Circle Sportswear, le première marque de sport créée en économie circulaire. Tous les produits sont faits à partir de matériaux recyclés et recyclable, 100% made in Europe ! Circle ouvre une autre voie pour rendre le sport plus responsable, plus durable et permettre à chacun de prendre soin de soi et de la planète.

Tchao Tchao. Julien est un rêveur, c’est lorsqu’une profonde envie de s’évader lui prend il y a 5 ans qu’il décide d’aménager sa propre voiture en guise d’hôtel pour ses vacances. De cette idée est né “Tchao Tchao” afin de démocratiser le voyage itinérant pour permettre à tout le monde de vivre cette expérience. Il crée alors des kits et des accessoires pour transformer votre voiture en mini-van !

What the foc?!. Nils, Ilan et Ilan, forment un trio d’entrepreneurs passionnés et complètement décalés. What the Foc ?!, c’est LA sandwicherie la plus dingue de Paris. Une recette unique de focaccia, un pain italien à l’huile d’olive, frais tous les matins et garni de 5 recettes cuisinées et originales, 100% maison. Alors sauront ils emmener les investisseurs dans leur univers complètement fou ?

Colibree. Mélanie a fondé Colibree pour répondre à des problématiques auxquelles elle-même a dû être confrontée : trouver un logement étant étudiante pas trop cher et laisser un parent proche habiter dans un centre spécialisé. Colibree est le premier site dédié à la cohabitation inter générationnelle en France qui se base sur le match des affinités des utilisateurs. Alors Mélanie propose-t-elle la solution durable à l’isolement social ?

En seconde partie de soirée :

Retrouvez deux autres face à face avec les entreprenneurs :

Bérangère. Andrey est un fan absolu de yaourt, cela lui vient de sa grand-mère qui avait une technique bien à-elle pour les fabriquer. N’écoutant que son courage il s’inspire de sa “Baba” pour proposer une version plus moderne authentique. Bérangère c’est la seule yaourtière que vous garderez toute la vie !

Sister feel. Depuis juin 2022 Sophie propose une méthode simple, naturelle et efficace pour le bien-être des femmes : un coffret pour pratiquer la cryothérapie périnéale de manière pratique et confortable. Une méthode qui apporte une amélioration du sommeil, facilite le transit et permet de mieux supporter les inconforts de nombreuses affections circulatoires, inflammatoires (dont endométriose), articulaires, musculaires, immunitaires.

Nous irons aussi à la rencontre de Beauty Mix et de Flotte pour découvrir la suite de leurs aventures depuis leur passage dans l’émission.

Retour sur l’aventure de Nelly avec Beauty Mix, la solution qui permet de créer soi-même ses produits cosmétiques. Après une ovation de tous les investisseurs et un combat d’anthologie entre Jean-Pierre Nadir et Eric Larchevêque c’est finalement Jean-Pierre Nadir qui a eu le dernier mot. Alors ou en est ce binôme atypique un an après ?

Lorsque Lyly et Michael s’étaient présenté l’an dernier, les imperméables Flotte étaient déjà vendus en points de vente et dans 5 pays. C’est leur couple et leur énergie qui a plu à Sophie Mechaly après une négociation bien menée. Vous allez découvrir si parier sur la pluie était un bon plan ?