"Les reines de la route" : Le 6ème épisode diffusé sur 6ter jeudi 26 janvier 2023 (vidéo)

Jeudi 26 janvier 2022 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir le 6ème épisode inédit de la 3ème saison de la série documentaire "Les reines de la route".

Dans cette nouvelle saison, les Reines vont vous faire vibrer aux commandes de machines inédites, toutes plus impressionnantes les unes que les autres et effectuer des chargements et déchargements aussi complexes que spectaculaires.

Pour la première fois dans Les Reines de la route, découvrez le quotidien de conductrices au volant d’un porte-char en convoi exceptionnel ou d’un imposant camion grue, mais également l’aventure d’une routière partie en double convoi avec sa patronne…

Épisode 6

Sarra se prépare pour une nouvelle mission vers le centre de la France. Elle va livrer de la boue, de l’argile et du gravier et doit donc passer par une station d’épuration pour charger sa marchandise.

Romane repart pour une mission qui va lui faire traverser la France avec son porte-voiture. Passage par Paris oblige, elle se retrouve coincée dans les embouteillages.

Rasha embarque pour sa toute première mission à l’étranger en direction de Barcelone. Un défi pour cette mère de famille qui déteste être éloignée de ses fils.

Lexie et Janina continuent leur mission sur les routes allemandes et néerlandaises. Arrivées chez leur client à Amsterdam, Lexie stresse et ne parvient pas à manœuvrer.

Leïla a pris beaucoup de retard dans sa mission grumier à cause de son problème mécanique mais ne panique pas et se rend chez son client qui l’aide à décharger le bois qu’elle transportait.

Après la diffusion de cet épisode inédit, 6ter vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes des précédentes saisons.