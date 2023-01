"Les enfants de la Télé" dimanche 29 janvier 2023 : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Dimanche 29 janvier 2023 à 18:35, Laurent Ruquier vous proposera de suivre un nouveau numéro du divertissement “Les enfants de la Télé”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Laurent Ruquier fait vivre aux téléspectateurs et aux personnalités présentes sur le plateau, un moment convivial d'humeur et d'humour autour de l'actualité artistique, culturelle et télévisuelle.

Au programme : un savant mélange de nostalgie, d'actualité et bien sûr des casseroles.

Cette semaine, Laurent Ruquier reçoit : Anaïs Baydemir, Roman Doduik, Elie Semoun, Michèle Torr et Jenifer.



En compagnie de ses invités, Laurent Ruquier va vous faire vivre ou revivre des moments parlants et marquants de la télévision.