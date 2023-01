"Génération Hit Machine" : Le volume 2 diffusé sur W9 mardi 31 janvier 2023

Mardi 31 janvier 2023 à 21:05, Charly et Lulu seront de retour sur W9 pour une nouvelle soirée inédite consacrée au "Hit Machine" en compagnie de nombreux artistes sur scène.

"Génération Hit Machine" revient pour un nouveau show exceptionnel qui va vous replonger dans le meilleur du "Hit Machine" des années 2000 avec toutes les stars qui ont marqué l’émission culte durant cette décennie.

Rendez-vous incontournable des stars de la chanson jusqu’en 2009, l’émission s’invite une nouvelle fois au Dôme de Paris pour vous faire revivre la folie du "Hit Machine" !

Pour ce second volume, Charly et Lulu vont accueillir Billy Crawford, Nâdiya, Lou Bega, Sheryfa Luna, Ève Angeli, Organiz. Revivez le phénomène des comédies musicales avec Damien Sargue et Cécilia Cara, Mikelangelo Loconte et Florent Mothe, Ahmed Mouici, Ginie Line et Pablo Villafranca.

L’émission fera aussi la part belle aux stars dont la carrière a été propulsée grâce au "Hit Machine" dans les années 2000 et qui ont ensuite traversé les décennies : Jenifer, Amel Bent et Chimène Badi, tandis que Zazie reformera exceptionnellement son duo mythique avec Axel Bauer !

La soirée va également être rythmée par de nombreuses images d’archives qui vont vous replonger dans les moments les plus marquants du "Hit Machine" des années 2000 : les délires des stars sur le plateau, les duos emblématiques de l’époque, la consécration des grandes voix, les stars qui ont débuté sur le plateau du "Hit Machine", sans oublier les performances des plus grandes stars internationales de l’époque et beaucoup d’autres surprises…

Un grand show musical pour un véritable retour 20 ans plus tôt !