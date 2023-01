"Qui veut être mon associé ?" : 5ème numéro sur M6 mercredi 1er février 2023 (vidéo)

Mercredi 1er février 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 5ème numéro de la 3ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici ce qui va se passer dans cette émission...

Ils viennent de la France entière, ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce, et ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise.

Certains en sont aux prémices alors que d’autres vivent déjà de leur projet. Mais à tous, il manque pourtant un élément crucial : de l’accompagnement, des conseils et un financement pour aller au bout de leur rêve.

Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 investisseurs reconnus, pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie.

Dans ce cinquième numéro :

Pour cette 5ème soirée, "Qui veut être mon associé ?" vous réserve un programme haut en couleurs et en rebondissements avec des propositions d’investissements toutes refusées par un duo d’entrepreneuses, un projet rappelé in extremis après une levée de fonds infructueuse et le plus beau fou rire de la saison, offert sans pourcentage du capital, par Eric Larchevêque.

Parmi les cinq projets pitchés durant votre première partie de soirée, vous découvrirez les concepts innovants de :

Capillum. Pour mettre un terme aux 4000 tonnes de cheveux jetées aux ordures ménagères chaque année en France, James et Clément ont eu une idée de génie : créer la première filière de recyclage de cheveux au monde, afin de faire de vos pointes rebelles de nouvelles solutions de paillage en fibres capillaires. Une innovation planétaire visant à proposer une alternative éco responsable aux traditionnelles bâches en plastiques utilisées dans nos cultures. Et si nos séjours chez le coiffeur devenaient un acte citoyen ?

Emova. Vous en avez marre de commander des vêtements ou des accessoires sur internet, sans savoir s’ils vous iront dans la vraie vie ? Après près de 30 années passées dans l’industrie du cinéma et du jeu vidéo, Gaël s’est lancé à la poursuite d’une solution révolutionnaire pour vos commandes en ligne : la création d’un humain digital hyperréaliste à votre effigie, destiné à porter et tester vos produits comme dans une vraie cabine d’essayage. Nos investisseurs se laisseront-ils convaincre par cette curieuse expérience ?

Cake Master. Cake Master est une entreprise familiale fondée par deux soeurs, Niroshy et Mithula, qui sont tombées très jeunes dans la pâtisserie grâce à leur père cuisinier. Elles proposent donc des kits de pâtisserie clé en main qui permettent de réaliser des gâteaux de manière simple et ludique. Ce sont des kits responsables et solidaires avec des ingrédients de qualité professionnelle et d’origine 100% Française, des emballages biodégradables et préparés par des travailleurs en situation de handicap.

En deuxième partie de soirée, retrouvez deux nouveaux face à face avec nos investisseurs.

Whatizi.s Qui ne s’est jamais baladé dans une ville qu’il ne connait pas sans s’interroger sur l’histoire d’un monument ou d’une sculpture ? Olivier nous donne la réponse grâce à Whatizis, la première application qui permet d’avoir toute l’histoire d’une ville en scannant ses bâtiments et oeuvres !

Tikino. Tikino c’est le parfait compromis entre l’écran et la lecture. Aliénor et Laurène ont créé ce projecteur pour éveiller et émerveiller les enfants grâce à des vidéos bienveillantes, douces et pédagogiques. Le petit plus : vous pouvez même projeter les vidéos au plafond pour un profiter au maximum de cette expérience !

Nous irons aussi à la rencontre de deux participants mémorables de la saison dernière, qui malgré des dénouements divers, poursuivent courageusement leur ascension : Explora project & My addie.

Explora project. Il y a un an Stan était venu présenter “Explora Project”, une agence de voyage pleine nature responsable. Elle organise des aventures de 2 à 20 jours, guidées par l’un de ses 200 guides-explorateurs, partout en France et en Europe. Des voyages qui s’adressent à tous les niveaux sportifs, du débutant à l’expert et qui sont classés sur une échelle de 1 à 5 feuilles selon leur impact carbone. Explora Project propose aujourd’hui les voyages à l’impact carbone les plus bas du marché français. En plus d’avoir eu les félicitations du jury Stan avait, après une négociation impressionnante, gagné un associé en la personne d’Eric Larchevêque. Qu’est devenu ce projet depuis un an ?

My addie. Souvenez-vous d’Ashley, elle avait présenté son projet “My Addie” devant les investisseurs l’an dernier pour lutter contre les addictions grâce à une application qui permet aux personnes d’amorcer un processus de soin et une prise de conscience. Afin de lutter contre la dépendance, tout cela dans la discrétion et l’intimité pour éviter les sentiments de honte. Tous les investisseurs avaient alors pris des parts de la boite pour aider Ashley à monter ce projet, chaine Youtube, TED X et réseautage au programme… un an après, qu’en est-il de ce projet ?