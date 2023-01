Le concert de Tayc à Bercy diffusé sur France 4 jeudi 2 février 2023

Jeudi 2 février 2023 à partir de 21:10, France 4 vous propose de revivre le phénomène Tayc sur la scène de Bercy.

Révélation francophone de l'année aux derniers NRJ Music Awards, célèbre créateur de l’Afrolov’, savant mélange de R&B, jazz, soul, pop, le tout associé à une grande afro music, Tayc est le phénomène pop urbain du moment.

Le « Crystal Destiny Tour », qui a réuni plus de 100 000 spectateurs, dont un concert exceptionnel à l'Accor Arena le 7 décembre 2022 sold out plus de six mois avant, est un concert événement à ne surtout pas manquer sur France 4.

Tayc alias Julien Bouadjie, est un auteur-compositeur-interprète français, né à Marseille. Son surnom lui a été soufflé par sa maman et signifie Take All You Can, autrement dit "prend tout ce qu'il y a à prendre".