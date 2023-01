"Les reines de la route" : Le 7ème épisode diffusé sur 6ter jeudi 2 février 2023 (vidéo)

Jeudi 2 février 2023 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir le 7ème épisode inédit de la 3ème saison de la série documentaire "Les reines de la route".

Dans cette nouvelle saison, les Reines vont vous faire vibrer aux commandes de machines inédites, toutes plus impressionnantes les unes que les autres et effectuer des chargements et déchargements aussi complexes que spectaculaires.

Pour la première fois dans Les Reines de la route, découvrez le quotidien de conductrices au volant d’un porte-char en convoi exceptionnel ou d’un imposant camion grue, mais également l’aventure d’une routière partie en double convoi avec sa patronne…

Épisode 7

Béatrice débute une nouvelle semaine sur les routes du Sud et commence une mission de livraison de piquets de bois où elle s’amuse particulièrement au cours du chargement.

Frédérique va devoir transporter d'énormes engins de travaux à travers la Bretagne avec une voiture pilote. Chez un client, elle effectue une manœuvre très délicate parce que l'engin à charger est plus large que la remorque.

Sarra nous embarque dans sa vie de routière : les stationnements dangereux, les pauses rapides dans des stations-services et les repas en mode « camping ».

Émilie commence une nouvelle mission à l'international durant laquelle elle va transporter plusieurs types de marchandises. Problème, elle n'a pas assez de place pour tout charger.

Clothilde continue sa mission express de livraison d’ustensiles de cuisine. Sur la route, elle croise son père routier qui lui conseille un itinéraire.

Après la diffusion de cet épisode inédit, 6ter vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes des précédentes saisons.