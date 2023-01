"300 choeurs chantent Daniel Balavoine" vendredi 24 février 2023 sur France 3

Vendredi 24 février 2023 à 21:10 sur France 3, les "300 choeurs" chanteront les plus belles chansons de Daniel Balavoine. L'occasion de revisiter le répertoire de la star iconique des années 1970 et 1980.

Les artistes de 300 chœurs rendent hommage à Daniel Balavoine, qui aurait célébré ses 71 ans en 2023. L’occasion de revisiter les plus belles chansons du répertoire de la star iconique des années 1970 et 1980.

Toute la soirée, plusieurs générations d’artistes s’associent aux plus beaux chœurs français pour reprendre à leurs côtés les plus grandes chansons de Daniel Balavoine dans des versions créées spécialement pour l’émission.

Dans ce show présenté par les artistes eux-mêmes, retrouvez tous les tubes qui ont fait de Daniel Balavoine un artiste culte pour des millions de Français : Mon fils ma bataille, Tous les cris les S.O.S, Le chanteur, Je ne suis pas un héros, L’Aziza, Sauver l’amour, Quand on arrive en ville, Vivre ou survivre, Dieu que c’est beau, Aimer est plus fort que d’être aimé, La vie ne m’apprend rien…

Avec : Soprano, Kendji Girac, Florent Pagny, Nolwenn Leroy, Vincent Niclo, Bénabar, Chimène Badi, Pascal Obispo, Hélène Ségara, Barbara Pravi, Julie Zenatti, Anggun, Anne Sila, Marina Kaye, Elsa Esnoult, Clément Albertini, Joyce Jonathan et Amaury Vassili.

Et la complicité des plus beaux chœurs : le Chœur de Pierre, Gospel pour 100 Voix, l’Académie internationale de comédie musicale, les Croches en chœur, le Chœur C4, Sankofa Unit, Meet and Sing, les Chœurs de France, les Copains d’Accords et l’Académie internationale de la danse.

L’émission sera également l’occasion de revoir des images d’archives de Daniel Balavoine.

Un show sous le signe du partage et de l’émotion à ne pas manquer...