"Taratata 100% live" revient le 24 février 2023 sur France 2, les invités de Nagui

Vendredi 24 février 2023 à 22:45 sur France 2, Nagui vous proposera un nouvel inédit de "Taratata 100% live". Au programme, des duos, des reprises inédites, des confidences, de l'émotion et de la musique en live !

Dans ce premier Taratata 100 % live inédit de l’année 2023, Nagui recevra des artistes d’univers musicaux différents, ils nous offriront des moments rares à la télévision.

Parmi eux, vous retrouverez l’auteur, compositeur et interprète Stephan Eicher, dont l’album Ode est sorti en octobre dernier et dont le nouveau spectacle « Et Voilà ! » est actuellement en tournée dans toute la France. Il chantera son titre « Le plus léger au monde » et il nous offrira une prestation en duo.

À ses côtés, le chanteur Eagle-Eye Cherry, interprète du tube « Save Tonight », sera également sur la scène de Taratata pour célébrer son retour avec son nouveau et sixième projet, Back on Track, disponible depuis le 27 janvier. Il performera notamment sur le morceau « Thinking About You ».

Le groupe punk celtique Dropkick Murphys viendra pour la première fois sur le plateau. Il interprétera son titre original « Cadillac, Cadillac » issu de son dernier album This Machine Still Kills Fascists, avant de nous livrer une reprise du groupe folk rock The Pogues avec « Dirty Old Town ».

Enfin, la pianiste et chanteuse américaine Sarah McCoy se produira elle aussi pour la première fois dans Taratata. Intitulé High Priestess, son deuxième album est également disponible depuis le 27 janvier. Elle chantera « Go Blind » et partagera un duo avec le crooner anglais Jonathan Jeremiah.

Chacune des performances des invités sera ponctuée par leurs confidences sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi par des parenthèses musicales acoustiques comme toujours dans Taratata.

Des duos, des reprises inédites, des confidences sur le coin talk avec Nagui, de l’émotion et de la musique en live : votre rendez-vous musical en 2023, c’est toujours dans Taratata et nulle part ailleurs !