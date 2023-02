"300 choeurs" : Le tour de France en chansons vendredi 3 février 2023 sur France 3

Vendredi 3 février 2023 à 21:10, France 3 diffusera le premier numéro de l'année des "300 choeurs" dans lequel les artistes revisitent les plus belles chansons de nos régions.

Pour le premier numéro de l’année, les artistes de "300 Chœurs" vous invitent à faire le tour de France en chansons avec une soirée inédite dans laquelle ils revisiteront les plus belles chansons de nos régions, accompagnés des voix des plus beaux chœurs français dans des versions spécialement arrangées pour l’émission.

Pour l’occasion, redécouvrez les chansons emblématiques du patrimoine comme vous ne les avez jamais entendues : La montagne de Jean Ferrat, Le Loir-et-Cher de Michel Delpech, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante de Laurent Voulzy, Made in Normandie de Stone et Charden, Le Sud de Nino Ferrer, Tri Martolod d’Alan Stivell, Les corons de Pierre Bachelet, Toulouse de Claude Nougaro, La Madrague de Brigitte Bardot, et beaucoup d’autres…

Dans ce show exceptionnel entièrement concocté par les artistes, retrouvez : Slimane, Zaz, Claudio Capéo, Stone et son fils Baptiste Charden, Trois Cafés Gourmands, Vincent Niclo, Natalie Dessay, Jean-Baptiste Guégan, Anne Sila, Patrick Fiori, Lisa Angell, Elsa Esnoult, Anggun, Didier Barbelivien, Natasha St-Pier, Joyce Jonathan, la troupe du spectacle musical « Je vais t’aimer », Julie Zenatti, Lola Dubini, Marie-Paule Belle, Ycare, Jérôme Anthony et beaucoup d’autres...

Comme toujours les chorales seront au cœur de cette soirée musicale : Le Chœur Ns World, Meet And Sing, Le Chœur Spectacul’art, Le Bagad Kemper, Le Chœur du Studio International de Paris, Le Bagad de Lann-Bihoué, L’Académie internationale de Comédie musicale, Gospel pour 100 Voix, Les Petits Écoliers Chantants de Bondy, Les Copains d’accords, Les Chœurs de France, Le Chœur C4, Sankofa Unit, Les Croches en Chœur, Aposiopée, Le Chœur des Parisiennes, Le Chœur Éphémère, Le Chœur Symphonique de Paris, Le Chœur international de Femmes de Paris…