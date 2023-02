Feu ! Chatterton en concert au Zénith de Paris à revoir sur France 4 mercredi 8 février 2023

Mercredi 8 février 2023 à 21:10, France 4 vous proposera de voir ou de revoir le concert de Feu ! Chatterton en concert au Zénith de Paris.

Pop « baroque », lyrisme sombre et romantique, références littéraires et poétiques abondantes, voilà maintenant une dizaine d’années que le groupe Feu ! Chatterton enchante le paysage musical français. Revivez leur concert au Zénith de Paris sur France 4.

Le quintet s’est rencontré sur les bancs d’un prestigieux établissement scolaire parisien. Leurs motivations profondes : une passion partagée pour la musique, un goût prononcé pour la littérature et un enthousiasme rare pour la poésie. Oscar Wilde, Baudelaire, Lautréamont ou Balzac sont assumés en tant que références principales, ce qui correspond à merveille au dandysme flamboyant d’Arthur Teboul, la voix du groupe et au lyrisme des musiciens du groupe, Clément Doumic et Sébastien Wolf à la guitare et au clavier, Antoine Wilson à la basse et Raphael De Pressigny à la batterie.

En démontrant un amour aussi fort pour les mots que pour la musique, le groupe Feu ! Chatterton s’inscrit ainsi dans la droite lignée d’une tradition musicale très française, qui se faisait rare depuis quelques années.