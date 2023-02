"Les Victoires de la Musique Classique" : la 30Ã¨me Ã©dition en direct de Dijon sur France 3 mercredi 1er mars 2023

Mercredi 1er mars 2023 à partir de 21:10, France 3 diffusera en direct la 30ème édition des "Victoires de la Musique Classique", une incontournable et grande cérémonie festive présentée par Stéphane Bern, depuis Dijon.

"Les Victoires de la Musique Classique" célèbrent leur 30ème édition, en mars 2023, à l'Auditorium de Dijon lors d’une cérémonie festive où se mêleront jeunes talents et artistes confirmés.

Cette soirée se tournera vers l’avenir avec de tous jeunes artistes et reviendra sur les meilleurs moments des cérémonies passées.

L'Orchestre Dijon Bourgogne, placé sous la direction de Débora Waldman, accompagnera les solistes nommés et les invités. Stéphane Bern, habitué de l’exercice, présentera l'événement en direct pour France 3 (retransmis en direct sur France Musique), alors que Clément Rochefort recueillera les impressions des artistes depuis les coulisses.

"Les Victoires de la Musique Classique" poursuivent leur mission auprès de la nouvelle génération — soutenue par le CIC — avec, comme l’an dernier, trois catégories Révélations : Soliste instrumental, Artiste lyrique et Chef d’orchestre. Le public a pu découvrir les chanteurs et les instrumentistes nommés dans ces catégories lors des émissions Générations France Musique (présentées par Clément Rochefort) les 21 et 28 janvier sur France Musique.

Durant les 9 jours précédant la cérémonie, France 3 diffusera chaque soir un mini portrait des 9 Révélations de l'année.

Une nouveauté enfin pour cette 30ème édition : le public peut voter ici du 1er au 28 février 2023 pour son « enregistrement » favori, parmi les trois albums nommés sur les sites internet de France Télévisions et de France Musique.