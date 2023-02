"Top Chef" : La saison 14 arrive le 1er mars 2023 sur M6, toutes les nouveautÃ©s

Parce que la grande cuisine se renouvelle tous les jours, "Top Chef" en fait de même dans cette 14ème saison, pour encore plus de saveurs le mercredi soir sur M6 à partir du 1er mars 2023.

Aujourd’hui, la gastronomie se démocratise et les grands chefs souhaitent la rendre accessible au plus grand nombre. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet vont ainsi challenger les candidats dans des univers très différents. Cuisine très marquée, personnalité atypique, les 16 candidats de cette nouvelle saison vont vous surprendre !

Chaque semaine, un thème culinaire différent

Les candidats vont devoir se surpasser pour répondre aux challenges des chefs. Toutes les semaines, une épreuve différente :

Révolutionner la cuisine de rue dans le plus grand food market d’Europe

Défier la technique des Meilleurs Ouvriers de France

Cuisiner des produits ordinaires et les rendre extraordinaires

Entrer dans la peau d’un chef de palace pendant 24 heures

Réaliser des illusions culinaires

Faire un menu gastronomique le plus économique.

Un événement bouscule le concours

Après 3 victoires de suite, Hélène Darroze se lance un défi : remporter le concours avec un candidat précédemment éliminé. Au fil des épisodes, le candidat sortant affrontera le candidat qui a été éliminé la semaine précédente. Le dernier en lice gagnera la fameuse manchette de la brigade rouge d’Hélène Darroze et ensemble, ils intègreront le concours en quart de finale.

Le concours parallèle, "La brigade cachée", sera diffusé en deuxième partie de soirée à partir du mercredi 8 mars et sera présenté par Stéphane Rotenberg.

Des épisodes plus courts : l’épreuve de la dernière chance disparait !

La compétition se corse et les candidats n’auront pas le droit à l’erreur. Dans cette nouvelle saison, les émissions seront plus courtes, ils n’auront que deux épreuves pour briller :

Une première épreuve qualificative pour gagner sa place pour la semaine suivante.

Une seconde épreuve éliminatoire dans laquelle un candidat quittera le concours.

De nouvelles épreuves inédites et revisitées

Compétition avec les Meilleurs Ouvriers de France :

Les candidats vont devoir battre les MOF comme Emmanuel Renaut ou Christophe Raoux, sur des défis techniques.

La boîte blanche

Yann Couvreur va déguster les plats des candidats dans un lieu de dégustation inédit, dans lequel ses 5 sens seront bouleversés : la boite blanche.

La boite noire

Les chefs se sont fait piéger par Pascal Barbot avec un plat qui s’apparente à de la viande, mais qui est 100% végétarien.

Qui peut battre Philippe Etchebest ?

Le Chef triplement étoilé aura la lourde tâche de faire apprécier les légumes verts à des enfants, mais aussi à un chef étoilé.

Terre et mer incroyable

Alexandre Mazzia et David Toutain aiment jouer avec la notion la plus périlleuse en cuisine : l’équilibre des saveurs. Ils vont donc demander aux candidats de les surprendre avec un terre-mer : aussi bien par les jeux de textures, par le choix de leur association ou bien par une forme inédite de dressage !

Le kebab gastronomique

Les candidats vont devoir réaliser une version gastronomique de ce sandwich que tout le monde connaît et éblouir le seul chef étoilé qui propose un kebab gastronomique à sa carte : Assaf Granit. Ils seront également jugés par Mina Soundiram, journaliste culinaire, qui est une spécialiste du kebab.

La guerre des restaurants

Une surprise de taille attend nos candidats ! Cette année Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel forment secrètement une équipe et prennent part à la compétition pour tenter d’ouvrir leur restaurant.

Les plaisirs coupables des français

Dans la vie, on a tous au moins un plaisir coupable qu’on a du mal à assumer. Les candidats vont devoir transformer les 3 plus grands plaisirs coupables des Français : le fromage fondu, les frites et la sauce avec du pain en créations gastronomiques et gourmandes avec François-Régis Gaudry, Joey Starr, Pablo Mira et Nora Hamzawi !

Révolutionner la street food

Dans le plus grand food market d’Europe, nouveau lieu de la scène culinaire, où l’on trouve de la street food, la cuisine que l’on consomme sur le pouce avec les mains, les candidats vont devoir révolutionner cet univers culinaire avec Guillaume Sanchez.

Le menu gastronomique le moins cher

Le mot gastronomique peut-il rimer avec économique ? Les candidats vont devoir utiliser des produits ordinaires pour créer des plats extraordinaires avec Fanny Rey, Christophe Coutenceau, Arnaud Lallement et Frank Putelat.

La photo culinaire

Aujourd’hui plus que jamais on mange avec les yeux ! C’est l’un des secrets de longévité d’Éric Fréchon et Christian Le Squer. Ces deux légendes vont demander aux candidats de réaliser une assiette au visuel très impactant pour être photographiée par un célèbre magazine culinaire.

Rendez-vous mercredi 1er mars à 21:10 sur M6 pour le coup d'envoi de cette nouvelle saison de "Top Chef" sur M6 avec Stéphane Rotenberg.