"Les Victoires de la Musique" : 38ème édition en direct sur France 2 vendredi 10 février 2023 (vidéo)

Rendez-vous sur France 2 vendredi 10 février 2023 à partir de 21:10 pour vivre en direct de la Seine Musicale la 38ème cérémonie des “Victoires de la Musique” présentée par Laury Thilleman.

Comme chaque année, les “Victoires de la Musique” vont récompenser des artistes du monde de la musique de variétés.

Pour cette 38ème édition, France Télévisions, l’Association les Victoires de la Musique et Carson Prod, le producteur exécutif, se sont mobilisés une fois de plus afin de célébrer la musique, le spectacle vivant et faire de cet événement unique « la Scène des artistes en live et en direct ».

Les artistes nommés par catégories

Artiste masculin :

BigFlo & Oli

Grand Corps Malade, Ben Mazué & Gaël Faye

Stromae

Artiste féminine :

Angèle

Izïa

Pomme

Révélation masculine :

Pierre de Maere

Jacques

Lujipeka

Tiakola

Révélation féminine :

Mentissa

November ultra

Emma Peters

Album :

« By your side » - Jeanne Added

« Consolation » - Pomme

« Éphémère » - Grand Corps Malade, Ben Mazué & Gaël Faye

« Multitude » - Stromae

« Nonante-cinq la suite » - Angèle

Chanson originale :

« Coeur » - Clara Luciani - Auteur : Clara Luciani / Compositeurs : Clara Luciani - Sage

« Flamme » - Juliette Armanet - Auteurs : J. Armanet - David Numwami - Diane Jacqus / Compositeurs : J. Armanet - Victor Le Masne

« L’enfer » - Stromae - Auteur/Compositeur : Stromae / Arrangeurs : Stefka Miteva - Alfredo Coca - Bruno Letort

« La quête » - OrelSan - Auteur : OrelSan / Compositeurs : Phazz - Skread

« Un jour je marierai un ange » - Pierre de Maere - Auteur/Compositeur : P. de Maere / Arrangeurs : Xavier de Maere - Valentin Marso

Concert :

Juliette Armanet - Production : Corida

Clara Luciani - « Respire encore tour » - Production : Romance Musique

OrelSan - « Civilisation tour » - Production : Astérios Spectacles/Strong Ninja/7TH Magnitude

Création audiovisuelle :

« Coup de vieux » - BigFlo & Oli feat. Julien Doré - Réalisateur : Brice Vdh

« Fils de joie » - Stromae - Réalisateurs : Henry Scholfield - Luc Van Haver - Coralie Barbier - Paul Van Haver

« La quête » - OrelSan - Réalisateur : Victor Haegelin

Les albums les plus streamés d'une artiste et d'un artiste