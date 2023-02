"Vivement Dimanche" : les invités de Michel Drucker le 12 février 2023 sur France 3

Dimanche 12 février 2023 à 13:30, France 3 vous proposera de voir ou de revoir sur France 3 un numéro de "Vivement Dimanche" avec Michel Drucker. Voici les invités qui seront reçus dans ce numéro.

"Vivement Dimanche", rendez-vous incontournable du dimanche, met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

En première partie d'émission, Michel Drucker reçoit n(e) invité(e) fil rouge. Ils parlent ensemble de sa carrière, de ses projets mais également de la région d'où il ou elle est originaire.

Michel Drucker étant contraint de s'absenter de l'antenne environ 3 semaines pour raison de santé, France 3 rediffuse à partir de cette semaine des Best of de "Vivement Dimanche".

Ce dimanche 12 février 2023, France 3 propose un Best of « Humour et Magie ».

Michel Drucker reçoit Anne Roumanoff, Dany Boon, David Jarre, Elodie Poux, Gad Elmaleh, Les Chevaliers du Fiel, Mathieu Madenian, Olivier de Benoist, Roland Magdane, Sébastien Thoen, Véronic Dicaire, Viktor Vincent, Virginie Hocq et Willy Rovelli.