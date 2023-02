Samedi 11 février 2023 à 21:10, France 4 diffusera "Les Clefs de l'orchestre de Jean-François Zygel" consacré à "Roméo et Juliette" de Tchaïkovski.

Sous le signe de l'amour et à l'occasion de la Saint-Valentin, Jean-François Zygel nous donne les clefs de compréhension de Roméo et Juliette, œuvre mythique du répertoire classique.

Sublime et tragique ! L'histoire éternelle des deux amants de Vérone, et l’un des plus beaux thèmes d’amour de toute la musique classique. Tchaïkovski livre dans cette grandiose « ouverture-fantaisie » un véritable concentré des émotions qui traversent le drame de Shakespeare.

En compagnie de l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par le jeune chef Pierre Dumoussaud, le pianiste compositeur Jean-François Zygel nous plonge avec sa passion et sa virtuosité habituelles au cœur de l’orchestre et de l’imagination enfiévrée du compositeur russe.