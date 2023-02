"Basique, le concert" d'Amel Bent sur France 2 vendredi 17 février 2023 (vidéo)

Vendredi 17 février 2023 à 23:00 sur France 2, Amel Bent va illuminer "Basique, le concert". Une rencontre en toute intimité avec l'artiste lors d'une performance immersive dont la scénographie est unique.

Cela fait presque 20 ans qu’on l’a découverte dans la Nouvelle Star puis avec son premier album, la jolie carrière d’Amel Bent continue de se dérouler sous nos yeux.

Le 1er octobre 2021, la chanteuse revenait avec son septième opus intitulé Vivante et elle sera de retour en tournée début mars avec comme point d’orgue un concert au Zénith de Paris le 22 septembre prochain.

Pour elle, "Basique, Le Concert" est un « évènement pour lequel il faut avoir les reins solides », un concert qui lui rappelle l’ambiance de la tournée. Accompagnée de ses musiciens, Amel Bent investit la scène pour y interpréter des morceaux chers à son cœur mais aussi ses singles incontournables comme Où je vais et Ma Philosophie ou plus récemment Jusqu’au Bout et le Chant des Colombes.

À travers sa musique et ses textes, l’artiste nous raconte sa vie en chanson avec une sincérité touchante et une passion singulière.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, Amel Bent évoluera au sein d’une mise en scène à son image, aussi généreuse que talentueuse.

Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.