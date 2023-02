"Les reines de la route" : 9ème épisode sur 6ter jeudi 16 février 2023 (vidéo)

Jeudi 16 février 2023 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir le 9ème et avant-dernier épisode inédit de la 3ème saison de la série documentaire "Les reines de la route".

Dans cette nouvelle saison, les Reines vont vous faire vibrer aux commandes de machines inédites, toutes plus impressionnantes les unes que les autres et effectuer des chargements et déchargements aussi complexes que spectaculaires.

Pour la première fois dans Les Reines de la route, découvrez le quotidien de conductrices au volant d’un porte-char en convoi exceptionnel ou d’un imposant camion grue, mais également l’aventure d’une routière partie en double convoi avec sa patronne…

Épisode 9

Lexie reprend le volant pour une mission de dernière minute, histoire de ne pas rentrer à vide depuis Amsterdam. Chez son premier client, elle charge donc des oranges et des citrons. L’occasion pour elle et Janina de faire un bilan.

Nathalie continue la création de la base de vie sur le chantier ; une mission épuisante, notamment à cause des ordres qu'elle a reçus toute la journée.

Une nouvelle mission commence pour Émilie mais la livraison n'est qu'un prétexte pour aller au 24h du Mans, où elle risque d’arriver très tard au point de ralliement à cause de embouteillages.

Sarra poursuit sa mission « boue, argile et graviers » et livre 24 tonnes de chargement dans une exploitation agricole où elle doit laver sa benne.

Béatrice prend du retard dans sa mission au moment du déchargement de piquets de bois. Les difficultés s’accumulent : elle ne trouve pas de station-service pour faire le plein et n’aura donc pas le temps de se rendre jusqu’à Lyon.

Le dernier épisode de cette 3ème saison inédite sera diffusé jeudi prochain sur 6ter.