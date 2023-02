"Total réno France : Déco sur mesure" à Paris XVI jeudi 16 février 2023 sur RMC Story

Jeudi 16 février 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir le troisième épisode inédit de "Total réno France : Déco sur mesure" à Paris 16ème.

Aujourd’hui en France, le marché de la rénovation et de la décoration pèse plus de 60 milliards d’euros, avec une croissance de près de 10 % chaque année. Un marché en pleine expansion qui répond à une forte demande des français qui veulent personnaliser leur habitation. Mais pour beaucoup, faire réaliser des travaux de rénovation peut être un véritable enfer. Trouver des artisans disponibles et de confiance est une véritable gageure.

Pendant un an, les équipes de "Total réno France" ont suivi une société de rénovation en plein travail sur plusieurs chantiers à travers toute la France. Et pour tous ces projets, ils ont mis beaucoup d’engagement, de créativité et d’énergie. Mais ils ont aussi subi le stress et la pression des délais. Tout cela pour qu’au final, le résultat soit à la hauteur des espérances des clients, et qu’ils profitent au quotidien d’une décoration sur mesure.

Épisode 3 Paris XVI



Un nouveau projet de rénovation d'appartement est sur le point de commencer à Paris, dans le 16ème arrondissement.

Après quelques années passées à Londres, Romain, jeune cadre qui rentre sur la capitale, vient d'acheter pour lui et sa famille un appartement haussmannien de 137m2. Mais cet appartement a besoin d'être rénové et aménagé avant qu'il puisse y poser ses cartons avec ses 2 enfants.

Pour cette rénovation partielle mais haut de gamme, d’un coût total de 46 000 euros, les équipes de la société de rénovation vont avoir trois défis majeurs à relever : Réaliser les travaux dans un planning très serré, l’équipe n’a qu’un mois pour tout réaliser. Si la rénovation est partielle et nécessite peu de gros oeuvre, elle comprend tout de même la réalisation de deux éléments de menuiserie sur mesure.: un ensemble nuit avec lit superposé et dressing dans la chambre des enfants, et la réalisation d’un dressing complet pour la chambre parentale.

Enfin, troisième élément d’importance pour l’équipe, Romain a engagé une décoratrice d’intérieure pour assurer le suivi de chantier, et elle va veiller au grain