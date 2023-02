"Vivement Dimanche" : Les invités de Michel Drucker le 19 février 2023 sur France 3

Dimanche 19 février 2023 à 13:30, France 3 vous proposera de voir ou de revoir sur France 3 un numéro de "Vivement Dimanche" avec Michel Drucker. Voici les invités qui seront reçus dans ce numéro.

"Vivement Dimanche", rendez-vous incontournable du dimanche, met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

En première partie d'émission, Michel Drucker reçoit n(e) invité(e) fil rouge. Ils parlent ensemble de sa carrière, de ses projets mais également de la région d'où il ou elle est originaire.

Michel Drucker étant contraint de s'absenter de l'antenne pour raison de santé, France 3 rediffuse à partir de cette semaine des Best of de "Vivement Dimanche".

Ce dimanche 19 février 2023, France 3 propose un nouveau Best of « Humour et Magie ».

Michel Drucker reçoit Dany Boon, David Jarre, Êlie Semoun, Mathieu Madenian, Alex Vizorek, Les bodin’s, Les chevaliers du fiel, Anne Roumanoff , Roland Magdane, Viktor Vincent, Christelle Cholet, Jean-Marie Bigard, Michel Leeb, Pierre Arditi, Édouard Baer, Sabrina Ouazani, Alain Choquette, Robert Charlebois.