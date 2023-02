"Les reines de la route" : 10ème et dernier épisode jeudi 16 février 2023 sur 6ter (vidéo)

Jeudi 23 février 2023 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir le 10ème et dernier épisode inédit de la 3ème saison de la série documentaire "Les reines de la route".

Dans cette saison, les Reines vont vous faire vibrer aux commandes de machines inédites, toutes plus impressionnantes les unes que les autres et effectuer des chargements et déchargements aussi complexes que spectaculaires.

Pour la première fois dans Les Reines de la route, découvrez le quotidien de conductrices au volant d’un porte-char en convoi exceptionnel ou d’un imposant camion grue, mais également l’aventure d’une routière partie en double convoi avec sa patronne…

Épisode 10

Émilie a réussi à se garer sur le parking mythique des 24 heures du Mans et rejoint ses collègues et amis pour profiter des festivités.

Rasha arrive enfin en Espagne pour effectuer sa livraison de textiles. Ses envies de shopping sont réduites à néant lorsqu’on lui annonce qu’il y a un problème de douane.

Sarra fait route vers une carrière à Aigues-Vives où elle va y charger 43 tonnes de graviers.

Frédérique commence une mission de 450 km à travers les petites routes de Bretagne pour charger un bulldozer.

Clothilde, Lexie et Émilie parcourent le festival et rencontrent des fans. Lexie a la chance de faire un tour "pace truck" et remettre un prix tandis qu’Émilie participe au défilé des camions.