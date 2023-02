Le concert "Brûler le feu" de Juliette Armanet diffusé en direct sur CANAL+ vendredi 17 mars 2023

Événement pour les abonnés de CANAL+, la chaîne diffusera vendredi 17 mars 2023 en direct de l'Accor Arena de Paris le concert "Brûler le feu" de Juliette Armanet.

À artiste exceptionnelle, dispositif exceptionnel !

Pour la première fois de son histoire, CANAL+ propose un concert en live et en prime time, et permet ainsi à ses abonnés de vivre ce concert inédit depuis chez eux. Un événement d'autant plus prestigieux que le concert se joue à guichets fermés.

Auteure, compositrice et interprète française, Juliette Armanet est la révélation de la scène musicale française au début de l'année 2017. Suite à la sortie en avril 2017 de son superbe premier album "Petite Amie" et du single "L'amour en Solitaire", Juliette Armanet rencontre le succès auprès du grand public, séduit par sa magnifique voix, la puissance de ses textes et le côté addictif de ses mélodies.

En 2022, l’album "Brûler le feu" est déjà celui de la consécration. Une tournée triomphale s’en suit. En interprétant avec foi, subtilité et enthousiasme, ses nombreux titres forts - dont "Le dernier jour du disco", "Qu'importe" ou "Flamme" -, Juliette Armanet séduit son public lors de chacune de ses apparitions scéniques.

Le 17 mars 2023, Juliette Armanet montera sur la scène de l'Accor Arena de Paris, apothéose de cette tournée "Brûler le feu Tour".