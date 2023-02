"Retour à l'instinct primaire" saison 5 : Les épisodes 7 & 8 diffusés sur RMC Story samedi 25 février 2023

Samedi 25 février 2023 à 21:10, RMC Story diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 5ème saison de "Retour à l'instinct primaire : restons groupés".

6 des meilleurs binômes de l’histoire de cette compétition hors norme s’embarquent dans une aventure complètement folle : 40 jours et 40 nuits, sans nourriture, sans eau et sans vêtement. Pour gagner, ils devront apprivoiser leur environnement, échapper aux pièges qui les guettent à chaque pas, repousser toutes leurs limites.

12 candidats au défi d’une des plus impitoyables régions d’Afrique, dont la loi depuis des millénaires est aussi simple qu’absolue : seuls les plus forts survivent ! Et alors que la température suffocante devient insupportable, les candidats n’ont plus d’autre choix : chasser ou être chassés.

La compétition se fait chaque jour de plus en plus dure : il faut bientôt se battre contre une attaque de crocodiles hyper agressifs, le chaos guette, ainsi que la tentation de la première auto-exclusion du défi.

Quel candidat sera assez fort pour relever le défi de cette compétition impitoyable ?

21:05 Épisode 5x07 Festin



Lancés dans un défi extrême, les candidats poursuivent leur aventure avec des fortunes diverses. Certains ont déjà quitté le camp, alors que d'autres continuent de croire en la possibilité d'une victoire finale.

Parmi les heureux survivalistes encore présents, Suzanne, qui effectue un choix pour le moins hasardeux en décidant de s'éloigner de Seth.

De son côté, Bulent fait face à une peur bleue en se frottant de près à des hyènes et des babouins tout sauf amicaux.

Parallèlement, une alliance inattendue permet au groupe de profiter de viande fraîche après une chasse fructueuse...

22:00 Épisode 5x08 Seth et le serpent

Suzanne ne tarde pas à faire face aux terribles conséquences d'un choix fait avec un manque évident de discernement, puisqu'elle doit affronter seule une chaleur suffocante.

Bulent n'hésite pas un seul instant à tenter d'attraper un énorme lézard à mains nues, guidé par la faim.

Un serpent qui s'est aventuré trop près du groupe ne semble pas saisir que le prédateur pourrait se transformer en proie...