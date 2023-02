"Totale réno France : Déco sur mesure" à Paris 14ème jeudi 2 mars 2023 sur RMC Story

Jeudi 2 mars 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir le 5ème épisode inédit de "Total réno France : Déco sur mesure" à Paris dans le 14ème arrondissement.

Aujourd’hui en France, le marché de la rénovation et de la décoration pèse plus de 60 milliards d’euros, avec une croissance de près de 10 % chaque année. Un marché en pleine expansion qui répond à une forte demande des français qui veulent personnaliser leur habitation. Mais pour beaucoup, faire réaliser des travaux de rénovation peut être un véritable enfer. Trouver des artisans disponibles et de confiance est une véritable gageure.

Pendant un an, les équipes de "Total réno France" ont suivi une société de rénovation en plein travail sur plusieurs chantiers à travers toute la France. Et pour tous ces projets, ils ont mis beaucoup d’engagement, de créativité et d’énergie. Mais ils ont aussi subi le stress et la pression des délais. Tout cela pour qu’au final, le résultat soit à la hauteur des espérances des clients, et qu’ils profitent au quotidien d’une décoration sur mesure.

Épisode 4 Paris XIV



C’est dans le très animé 14ème arrondissement de Paris qu’un nouveau projet de rénovation démarre.

Dans un immeuble des années 70, au 18ème et dernier étage, l’agence doit remettre au goût du jour un appartement de 116m2 qui n’a connu aucun rafraichissement depuis 1972.

Nouvel agencement des espaces, problème d’acheminement des matériaux, remise aux normes de l’électricité, ce chantier d’envergure va durer 5 mois pour un budget total de 160 000€.

L’agence de rénovation va tout repenser du sol au plafond, et va devoir répondre à une demande particulière souhaitée par le propriétaire : adoucir et amener de la rondeur à cet appartement très cubique typique des constructions de ces années-là.