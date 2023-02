Soirée spéciale Patrick Bruel sur W9 mardi 21 mars 2023 à partir de 21:05

Mardi 21 mars 2023 à partir de 21:05, W9 proposera une soirée spéciale consacrée à Patrick Bruel avec la diffusion du concert "Ce soir... ensemble" suivi du documentaire inédit "Au coeur de la tournée".

W9 vous propose une soirée spéciale consacrée à Patrick Bruel. Revivez sa tournée exceptionnelle "Ce soir... ensemble", le tour 2019 avec la rediffusion de son concert événement à Paris La Défense Arena du 7 décembre 2019 et un documentaire inédit dévoilant les coulisses, la préparation, les heures de doutes et les répétitions.

21:05 "Ce soir... ensemble"

Après une première série de concerts en 2019, Patrick Bruel fait escale à Paris La Défense Arena, les 6 & 7 décembre 2019 pour un show exceptionnel ! L'occasion pour le chanteur de revisiter ses plus grands tubes comme « Alors regarde », "Casser la voix", "Place des grands hommes" ou "J'te l'dis quand même" et d’interpréter pour la première fois les titres de son 9ème album « Ce soir on sort... ».

22:50 "Au coeur de la tournée"

Le 12 février 2019, Patrick Bruel débute une tournée triomphale. De Lille à Marseille en passant par Dijon, Rouen, Chambéry, Toulon, Nîmes, ce documentaire nous plonge dans le quotidien de son show le plus spectaculaire. Entouré de ses équipes et de quelques invités surprises, Patrick Bruel nous fait vivre un voyage exclusif et inédit au cœur de sa tournée événement.

Un documentaire inédit réalisé par Patrick Bruel.