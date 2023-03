"Retour à l'instinct primaire" saison 5 : le 9ème épisode diffusé sur RMC Story samedi 4 mars 2023

Samedi 4 mars 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un nouvel épisode de la 5ème saison de "Retour à l'instinct primaire : restons groupés".

6 des meilleurs binômes de l’histoire de cette compétition hors norme s’embarquent dans une aventure complètement folle : 40 jours et 40 nuits, sans nourriture, sans eau et sans vêtement. Pour gagner, ils devront apprivoiser leur environnement, échapper aux pièges qui les guettent à chaque pas, repousser toutes leurs limites.

12 candidats au défi d’une des plus impitoyables régions d’Afrique, dont la loi depuis des millénaires est aussi simple qu’absolue : seuls les plus forts survivent ! Et alors que la température suffocante devient insupportable, les candidats n’ont plus d’autre choix : chasser ou être chassés.

La compétition se fait chaque jour de plus en plus dure : il faut bientôt se battre contre une attaque de crocodiles hyper agressifs, le chaos guette, ainsi que la tentation de la première auto-exclusion du défi.

Quel candidat sera assez fort pour relever le défi de cette compétition impitoyable ?

21:05 Épisode 5x09 Amis ou ennemis ?



Abandonnés à leurs tristes sorts dans une région africaine réputée pour sa chaleur suffocante et pour les animaux sauvages qui y pullulent, les survivalistes encore en course poursuivent l'aventure sans perdre l'espoir de rejoindre la fin de l'aventure.

Accompagné de quelques membres de l'équipe, Wes parvient à réaliser une belle prise, mais la joie se révèle finalement de bien courte durée.

Les disputes se multiplient sur le camp où la tension est à son comble.

Parallèlement, Bulent cherche un moyen de s'abriter du soleil brûlant et tente de se réfugier auprès de Seth.