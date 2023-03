"Vivement Dimanche" : Les invités de Michel Drucker le 5 mars 2023 sur France 3

Dimanche 5 mars 2023 à 13:30, France 3 vous proposera de voir ou de revoir sur France 3 un numéro de "Vivement Dimanche" avec Michel Drucker. Voici les invités qui seront reçus dans ce numéro.

"Vivement Dimanche", rendez-vous incontournable du dimanche, met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

En première partie d'émission, Michel Drucker reçoit n(e) invité(e) fil rouge. Ils parlent ensemble de sa carrière, de ses projets mais également de la région d'où il ou elle est originaire.

Michel Drucker étant contraint de s'absenter de l'antenne pour raison de santé, France 3 rediffuse à partir de cette semaine des Best of de "Vivement Dimanche".

Ce dimanche 2 mars 2023, France 3 propose un nouveau Best of « Humour et Magie ».

Michel Drucker reçoit Ben & Arnaud Tsamère, Jean-­Marie Bigard, David Jarre, Les chevaliers du fiel, Viktor Vincent, Gus, Chantal Ladesou, Michel Boujenah, Constance, Jeanfi Janssens, Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Mathieu Madénian, Dany Boon, Stéphane Guillon, Salvatore Adamo, Fabrice Luchini, Gérémy Crédeville, Les bodin’s, Laurent Gerra, Les franglaises.