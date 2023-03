Le concert "2023 Enfoirés un jour, toujours" suivi par 8,1 millions de téléspectateurs sur TF1

Le spectacle "2023 Enfoirés un jour, toujours", proposé par Les Restos du Coeur et diffusé vendredi 3 mars 2023 à partir de 21:10 sur TF1, a rassemblé 8,1 millions de téléspectateurs.

Selon les chiffres Médiamat - Médiamétrie communiqués ce matin par TF1, le spectacle a enregistré une part d'audience de 40% sur l'ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus).

Un pic d'audience à 8,6 millions de téléspectateurs a été enregistré au cours de la soirée.

Ce grand spectacle musical a, une nouvelle fois, créé l'évènement et permet ainsi à TF1 de réaliser sa meilleure audience, et plus largement la meilleure audience de la télévision depuis le début de l'année.

Tous les publics étaient au rendez-vous sur l'ensemble de la soirée et en hausse sur les cibles avec :

56% de part d'audience sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats

52% de part d'audience sur les 25-49 ans

64% de part d'audience sur les 15-24 ans

61% de part d'audience sur les 4-14 ans

62% de part d'audience sur les 15-34 ans

Le double CD et le double DVD "2023 Enfoirés un jour, toujours", avec l'intégralité du concert et de nombreux bonus, sont mis en vente au profit des Restos du Cœur.

Chaque vente permettra à l'association de distribuer 17 repas. Ils comptent sur vous !