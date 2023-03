"Basique, le concert" de Marc Lavoine vendredi 10 mars 2023 sur France 2 (vidÃ©o)

Vendredi 10 mars 2023 à 22:45, France 2 diffusera "Basique, le concert" de Marc Lavoine, une rencontre en toute intimité avec l'artiste lors d'une performance immersive dont la scénographie est unique.

Marc Lavoine, c’est 14 albums, plus d’une cinquantaine de singles et près de 40 ans de carrière. Depuis le succès d’Elle a les yeux revolver en 1985, le chanteur, également devenu acteur, continue de marquer de son empreinte la chanson française.

Éternel enfant, comme l’indique le titre de son dernier album, Adulte Jamais, Marc Lavoine est surtout un homme de collaborations qui préfère l’intelligence collective à la démarche individuelle. Depuis la sortie de Qu’est-ce que t’es belle avec Catherine Ringer il y a plus de vingt ans, il a multiplié les duos au fil de ses albums : Véronique Sanson, Princess Erika, Julie Depardieu, Cristina Marocco, Bambou, Françoise Hardy…

Pour Basique, le concert, Marc a une nouvelle fois voulu mettre à l’honneur les autres en invitant sur scène Souad Massi, Louise Combier, Madimi et Cerrone ! Pour lui, « c’est une joie de rencontrer des gens en devenir » et « de raconter des histoires ensemble dans lesquelles [il se] retrouve ».

Le chanteur interprétera ses plus grands tubes, comme J’ai tout oublié, Elle a les yeux revolver et Toi mon amour, mais aussi les titres de son dernier album, avec notamment La fin d’une histoire, Le train et Adulte jamais.

Une véritable rétrospective de sa carrière musicale condensée en une heure de show ! Pour Marc Lavoine, Basique, le concert évoque un événement « qui permet la création ». La scène évoque quant à elle un lieu où il se sent « heureux ».

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé.

Ainsi, Marc Lavoine évoluera au sein d’une mise en scène singulière et étincelante. Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.