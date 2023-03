"Top Chef" : 3ème épisode mercredi 15 mars 2023 sur M6, voici les épreuves qui attendent les candidats (vidéo)

Mercredi 15 mars 2023, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 le 3ème épisode de la 14ème saison de "Top Chef", le le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

Cette semaine les candidats de "Top Chef" vont être plongés dans un nouveau thème de la gastronomie ! Et pour cela, direction le plus grand food market d’Europe !

Dans ces nouveaux lieux de la scène culinaire, on trouve de la Street Food, cette cuisine que l’on déguste sur le pouce, avec les mains. Cuisine dont les plus grands chefs étoilés se sont emparés pour en faire leurs propres versions gastronomiques.

Alors cette semaine dans "Top Chef", les candidats vont devoir à leur tour révolutionner la Street Food !

L'épreuve qualificative

Pour cette première épreuve, les candidats devront faire appel à leur créativité pour créer une forme inédite de Street Food ! Pour les juger, un jeune chef aussi talentueux qu’innovant : Guillaume Sanchez. Candidat de la saison 8, Guillaume Sanchez a depuis gagné une étoile et le titre de Talent de l’année. Fan de Street Food, il s’est amusé à retravailler la pizza sous une forme très surprenante : un berlingot transparent ! Loin du visuel de la pizza classique, on retrouve pourtant toutes les saveurs de ce classique italien de la cuisine de rue en une simple bouchée. Les candidats parviendront-ils à révolutionner la Street Food et à impressionner Guillaume Sanchez ?

L'épreuve éliminatoire

Les candidats qui ne sont pas qualifiés sur la première épreuve devront sauver leur place lors de l’épreuve éliminatoire. Pour cette seconde épreuve, les candidats vont devoir retravailler le kebab, le deuxième sandwich préféré des français, qui peut, aussi étonnant que cela puisse paraître, prendre des allures gastronomiques. Les candidats seront d’ailleurs jugés par le seul chef étoilé qui propose un kebab à sa carte : Assaf Granit, véritable star de la gastronomie en Israël où il opère dans sa propre version de “Cauchemar en Cuisine” et dans de nombreuses compétitions de cuisine à la télévision.

Pour le convaincre, les candidats devront réaliser une version gastronomique de ce sandwich tout en en reprenant ses codes : un aliment cuit à la broche, un pain, une garniture ainsi qu’une sauce et en faire une version salée ou sucrée. Pour l’occasion, le chef Assaf Granit sera accompagné de la critique Mina Soundiram, véritable spécialiste de la Street Food, qui aux côtés de François-Régis Gaudry était partie à la recherche du meilleur kebab de France.

Alors les versions gastronomiques des kebabs des candidats arriveront-elles à bluffer ce jury d’exception ?

En seconde partie de soirée

"Top Chef" : La brigade cachée

Après trois victoires de suite, Hélène Darroze se lance un défi avec "La brigade cachée" : remporter le concours avec un candidat précédemment éliminé.

Au fil des épisodes, le candidat sortant affrontera le candidat qui a été éliminé la semaine précédente. Le dernier en lice gagnera la fameuse manchette de la brigade rouge d’Hélène Darroze et ensemble, ils intègreront le concours en quart de finale.