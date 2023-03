Soirée spéciale Saint-Patrick sur Culturebox vendredi 17 mars 2023 à partir de 21:10

À l'occasion de la Saint-Patrick, Culturebox vous propose de découvrir, vendredi 17 mars 2023 à partir de 21:10, le meilleur de la musique celte.

À l'occasion de la Saint-Patrick, Culturebox célèbre la musique celte ! La chaîne diffuse trois concerts qui feront, à coup sûr, voyager les téléspectateurs.

21:10 Fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne

En 2023, la Fête de la Saint-Patrick invite la Bretagne à venir célébrer son quinzième anniversaire lors d’une soirée événement au Dôme de Paris. Avec pour la première fois la participation exceptionnelle de Dan Ar Braz et la commémoration sur scène des 70 ans du Bagad de Lann Bihoué.

Les Marins d’Iroise et le pipe band de musique écossaise le Samarobriva Pipe Band seront également de la partie, ainsi que l’un des meilleurs cercles de danse de Bretagne, le Cercle du Croisty, plusieurs fois nominé Meilleur groupe de danse bretonne.

Enfin, les Irlandais Danceperados of Irlande, acclamés dans toute l’Europe, viendront compléter cette affiche exceptionnelle.

Un voyage dans l’âme d’une tradition bien vivante !

22:40 Les plus beaux airs celtes

Les grands airs celtes ont traversé les âges pour imprégner la culture populaire.

Ses plus célèbres représentants se retrouvent sur scène pour les interpréter en live. Nolwenn Leroy, Tri Yann, The Pogues ou encore Denez Prigent, pour ne citer qu'eux, reprennent ces airs qui ont forgé l'âme celte et irriguent de leurs sonorités et harmonies incomparables la culture musicale populaire.

Des chansons bretonnes, irlandaises, écossaises ont traversé les mers, les générations et les styles sans jamais se faire oublier. Avec elles, c'est tout un imaginaire qui s'exprime et une culture qui se réinvente sans cesse.

Voici ces célèbres chansons, interprétées en live par les plus grands représentants de la scène celte contemporaine.

23.40 Le Bagad de Vannes à l'Olympia

Depuis sa création en 1952, le Bagad de Vannes, acteur de la dynamique culturelle bretonne, n’a cessé de travailler à de nouvelles compositions et formes musicales. Développant le concept d’orchestre, l’ensemble s’inspire du répertoire traditionnel de la musique bretonne en ajoutant des influences multiples : celte, classique, jazz et autres musiques du monde. Leur opus Contrechamp allie musique aux accents cinématographiques, codes des musiques actuelles et scénographie épique.

Le Bagad s’est produit aux quatre coins de l’Europe, ainsi qu’en Chine, aux États-Unis et au Canada. Présent dans de nombreux festivals et manifestations en France, il a également accompagné quelques artistes de renom tels que le groupe irlandais The Chieftains, Hugues Aufray et ou encore Carlos Nunez.