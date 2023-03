"Top Chef" : 4ème épisode mercredi 22 mars 2023 sur M6, voici les épreuves qui attendent les candidats

Mercredi 22 mars 2023, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 le 4ème épisode de la 14ème saison de "Top Chef", le le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

Cette semaine dans "Top Chef" c’est une ode à la gourmandise !

Nous avons tous des plaisirs coupables, et les Français ne peuvent y résister. Mais comment les rendre gastronomique ?

L’objectif des candidats cette semaine : faire fondre les chefs de plaisir avec des produits que nous aimons tous. Et événement, les candidats seront jugés cette semaine non seulement par des professionnels de la gastronomie, mais ils vont devoir aussi faire saliver des invités exceptionnels !

L'épreuve qualificative

Pour cette première épreuve, place à la gourmandise et aux plaisirs coupables ! Pour les juger, le journaliste et critique culinaire le plus exigeant de France : François-Régis Gaudry. Et pour l’occasion, il sera accompagné de trois afficionados de la cuisine gourmande sélectionnés par ses soins : Pablo Mira, Nora Hamzawi et JoeyStarr. Et vous allez découvrir que tous les trois sont des gastronomes éclairés, aux palais affutés !

La mission des candidats : réinterpréter les plus grands plaisirs coupables des Français pour en faire de véritables plats gastronomiques : à eux de sublimer le cornet de frites, le pain et sa sauce et le fromage fondu !

L'épreuve éliminatoire

Les candidats qui ne sont pas qualifiés sur la première épreuve vont devoir sauver leur place au cours d’une épreuve éliminatoire inédite : vous connaissez la boite noire, vous allez découvrir la boite blanche ! Selon le chef pâtissier Yann Couvreur, le dessert parfait est celui qui stimule les cinq sens : l’ouïe quand on le coupe, l’odorat, la vue avec le dressage, le touché avec les textures qui le composent et bien sûr le goût !

Les candidats vont donc devoir réaliser un « dessert parfait » selon les critères de Yann Couvreur et pour que le chef puisse déguster sans que ses sens soient perturbés par des éléments extérieurs, il va investir un lieu de dégustation inédit : la boite blanche, une grande pièce capitonnée dans laquelle tous ses sens vont être mis en éveil !

Alors quel candidat arrivera à réaliser le dessert parfait ? Et qui au contraire sera éliminé du concours ?

En seconde partie de soirée

"Top Chef" : La brigade cachée

Après trois victoires de suite, Hélène Darroze se lance un défi avec "La brigade cachée" : remporter le concours avec un candidat précédemment éliminé.

Au fil des épisodes, le candidat sortant affrontera le candidat qui a été éliminé la semaine précédente. Le dernier en lice gagnera la fameuse manchette de la brigade rouge d’Hélène Darroze et ensemble, ils intègreront le concours en quart de finale.